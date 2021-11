L’incertezza e una un po’ di paura hanno caratterizzato la terza seduta della settimana dei mercati finanziari. In Europa le Borse hanno chiuso quasi tutte poco mosse anche se in territorio positivo. Gli operatori sono stati influenzati da un dato macroeconomico USA non troppo positivo. Questo dato spaventa le Borse ma in Piazza Affari è pioggia di denaro su questi titoli. Sul listino italiano, che ha chiuso in rialzo, un comparto azionario è stato il protagonista.

Prezzi USA ai massimi da 30 anni

Oggi gli operatori erano concentrati su un dato macroeconomico relativo all’economia USA. Il passato ci insegna che quello che accade nell’economia statunitense ha riflessi sul resto del mondo, in particolare in Europa. Oggi era particolarmente atteso il dato sull’inflazione in America ad ottobre. Il dato è stato ampiamento superiore alle previsioni ma in questo caso l’aumento ha una connotazione negativa. In ottobre l’inflazione in USA è salita al 6,2%, il valore più alto degli ultimi 30 anni. La crescita dei prezzi di benzina, alimenti, energia ma anche degli affitti hanno spinto al rialzo l’indice dei prezzi al consumo.

Ovviamente questa notizia ha avuto ripercussioni negative all’avvio di Wall Street. I tre indici principali del mercato azionario USA hanno aperto in ribasso. Al momento della chiusura dei mercati azionari in Europa, le tre Borse USA erano in calo di circa mezzo punto percentuale. Il calo della Borsa americana non ha influenzato l’andamento delle Borse europee, che hanno chiuso tutte in territorio positivo. L’indice Euro Stoxx ha terminato la seduta in rialzo dello 0,1% ma sotto i valori di avvio di seduta. L’indice tedesco Dax ha terminato con un guadagno appena inferiore allo 0,2% e si è mantenuto sopra la soglia dei 16.000 punti. La Borsa di Parigi è rimasta praticamente invariata ferma appena sotto il record storico. Londra ha realizzato il guadagno maggiore. L’indice Ftse 100 ha chiuso con un guadagno dello 0,9%.

Anche Piazza Affari ha chiuso la seduta in territorio positivo. L’indice Maggiore Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato lo 0,4% chiudendo a 25.561 punti. La seduta di oggi ha confermato che quota 27.400 è un livello di prezzo importante per la nostra Borsa. I nostri Esperti ne parlano nell’articolo: “A Piazza Affari il rally è finito e la Borsa può precipitare ma solamente a questa condizione”.

La chiusura positiva è coincisa con un diffuso ritorno agli acquisti sui maggiori titoli del nostro listino. Tra i maggiori 40, solo 10 hanno chiuso col segno meno e 30 col segno positivo. Tra questi ben 12 hanno avuto un guadagno superiore all’1%. Sul resto del listino da segnalare i forti guadagni dei titoli legati al mondo dell’editoria e della comunicazione. I dati trimestrali hanno spinto Rcs dell’11,6% e Mediaset del 6,8%. Anche Cairo Communication e Mondo TV hanno fatto molto bene, con guadagni rispettivamente 5,7% e del 4,3%.

