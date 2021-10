Con l’arrivo dell’inverno in molti di noi siamo alla ricerca di un paio di ciabatte comode per tenere i piedi al caldo. Probabilmente, siamo stufi dei soliti modelli poco eleganti da nonna o le ciabatte pelouche comode e calde ma scivolosissime, che oltre a non essere belle sono anche scomode.

Oggi vogliamo parlare di un modello che quest’anno sta riscuotendo un grande successo e che unisce una linea elegante a una comodità davvero unica. Infatti, ecco perché moltissimi stanno scegliendo queste ciabatte da casa comodissime ed eleganti. Scopriamolo insieme.

Essere eleganti è possibile con questi modelli

Quando siamo a casa tutti noi amiamo stare comodi e mantenere i piedi al caldo soprattutto nei mesi invernali. Per questo motivo la scelta della giusta ciabatta è fondamentale. In commercio ci sono numerosi modelli, ognuno con caratteristiche uniche.

Possiamo scegliere delle comode ciabatte da giardino in gomma conosciute come crocs, magari con una pelliccia sintetica interna, oppure le ciabatte tirolesi in feltro per restare al caldo con uno stile romantico e sofisticato. In alternativa, possiamo scegliere le ciabatte friulane, elegantissime e raffinate, interamente realizzate in velluto colorato.

Questi modelli sono validi, eppure possono essere molto scivolosi, perché la suola non è sempre gommata. Oggi, invece, vogliamo parlare di un modello che unisce calore, eleganza e comodità e che è molto sano per la schiena.

Ecco perché moltissimi stanno scegliendo queste ciabatte da casa comodissime ed eleganti

Le scarpe che quest’anno stanno conoscendo una gloria inaspettata sono i classici zoccoli in legno. Numerosi marchi stanno riproponendo questo leggendario modello in versioni glamour ed eleganti.

Lo zoccolo in legno è una scarpa dalle antiche origini, diffusissimo in tutta Europa e nel nostro Paese sin dal secolo scorso. Semplice da realizzare, inizialmente era interamente costituita dal legno, mentre oggi solitamente prevede una tomaia in pelle o in sintetico, può lasciare la maggior parte del piede aperta oppure essere chiusa e avvolgente.

Lo zoccolo è molto comodo, grazie al lieve tacco è possibile mantenere una postura corretta e grazie alla suola sagomata è possibile evitare le scivolate.

Per questo motivo c’è un vero e proprio ritorno degli zoccoli, sia come calzatura per uscire che per restare a casa. I modelli che stanno riscuotendo successo hanno la tomaia scura, con fantasie, glitter e colori vivaci. Alcuni modelli hanno una pelliccia sintetica interna, perfetta per mantenere il piede al caldo.

Se siamo indecisi, ora sappiamo quale modello possiamo scegliere, per essere comode e alla moda, anche in casa.

