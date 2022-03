Molti di noi, in questi giorni, sono alle prese con l’allestimento del giardino in vista della bella stagione. Stiamo scegliendo le piante migliori da piazzare nelle zone più in ombra, gli arredi e i fiori da iniziare a coltivare. Se non sappiamo come orientarci tra le infinite varietà disponibili, siamo capitati nel posto giusto. Piantiamo questa pianta dai fiori stellati e multicolore nel nostro angolo verde e creeremo un capolavoro. Un capolavoro che farà invidia al vicinato e che diventerà il soggetto di moltissime fotografie.

La Freesia Laxa è la pianta perfetta per il giardino primaverile

Le piante bulbose sono fra le specie preferite degli esperti di giardinaggio. Sono facili da coltivare sia in vaso che all’aperto, richiedono poche cure e si adattano a vari tipi di clima. Tra tutte quelle che esistono, però, ce ne sono alcune che hanno davvero una marcia in più. E la Freesia Laxa rientra di diritto in questa categoria.

Questa piccola piantina ha steli lunghi circa 20-30 cm, da cui si sviluppano fiori estremamente scenografici. Ovvero fiori a forma di stella con petali che possono avere diverse sfumature di rosso, blu e bianco.

Meravigliose anche le foglie. Si formano durante la fase di crescita e ricordano l’elegante forma di una spada appuntita.

C’è anche un’altra caratteristica che rende la Freesia Laxa la pianta ideale per tutti i giardini: la doppia fioritura. Questa particolare specie fiorisce sia in inverno che a primavera inoltrata e garantisce una produzione decisamente abbondante di meravigliose stelle. Scopriamo come coltivarla e resteremo stupiti dalla sua bellezza.

Piantiamo questa pianta dai fiori stellati e multicolore in primavera e tutti si fermeranno a scattare foto al nostro giardino

La Freesia Laxa è una pianta estremamente resistente. Si adatta sia a temperature inferiori allo 0 che al caldo estivo. Una caratteristica che la rende perfetta anche per sopportare gli sbalzi termici tipici di marzo.

Per coltivarla dovremo scegliere un terreno, drenante, morbido e ricco di sostanze nutritive. Attenzione ai ristagni d’acqua. Dovremo sempre evitarli per non far marcire la pianta.

Pochissimi problemi anche per quanto riguarda le annaffiature. Questa meravigliosa bulbosa resiste bene alla siccità e dovremo annaffiarla soltanto nei periodi di scarse precipitazioni.

L’operazione leggermente più impegnativa sarà quella della concimazione che dovrà essere bi-settimanale. Ma, con i consigli di un vivaista esperto e con un prodotto specifico per le bulbose, non dovremmo avere nessun tipo di problema.

