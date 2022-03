I veri appassionati di giardinaggio avranno già “rizzato” le antenne.

Molti, infatti, proprio in questi giorni staranno provvedendo alla necessaria potatura in vista delle prossime fioriture.

Del resto, pochissimi fiori sono in grado di impreziosire un giardino o un’aiuola come delle splendide rose.

Belle, colorate e profumate, le rose vantano per questo dei fanatici sia tra le casalinghe che tra i più insospettabili.

L’emozione del curarle, ripararle dal freddo, temendo di averle perse, vederle riprendersi e sbocciare in tutta la loro meraviglia, non tutti possono comprenderla.

In questa fase così delicata, dunque, non possiamo non approfittare di ogni mezzo e occasione per nutrirle e favorire questo spettacolare processo.

Per ravvivare le rose e farle crescere rigogliose possiamo approfittare di pochi semplici ingredienti naturali per un booster di energia e nutrimento fin dalle radici.

Scopriamo di cosa si tratta.

Tutti i nutrienti fondamentali

A essere cruciali per lo sviluppo corretto della rosa e il top della bellezza e della resistenza sono pochi ma fondamentali.

Il primo di questi è il magnesio, che appunto accompagna la crescita della pianta in tutta la sua interezza.

L’altro elemento fondamentale è l’azoto.

Questo tendenzialmente va a rinforzare e proteggere i rami e le foglie, facendo da scudo al fiore anche dei momenti di maggior siccità.

Il potassio e il fosforo fanno tutto il resto, per quanto riguarda il profumo e la qualità della fioritura.

Questi elementi possiamo assicurarceli sia attraverso appositi fertilizzanti da acquistare nei negozi specializzati, sia online.

Diversamente, possiamo creare dei veri e propri trattamenti anche in casa nostra con semplici ingredienti.

La miscela che proponiamo ne è un fantastico esempio.

Ravvivare le rose e farle crescere rigogliose e splendenti è possibile grazie a questa potente miscela naturale

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un po’ di bicarbonato di sodio, acqua e sale di Epsom.

Quest’ultimo, in particolare, può essere reperito in farmacia o in erboristeria e, ovviamente, anche in questo caso, nei negozi online tra cui lo stesso Amazon.

In 1 litro d’acqua sciogliamo 1 cucchiaio di bicarbonato e 5 cucchiai di sale di Epsom, particolarmente ricco di magnesio.

Con la miscela che otterremo provvediamo a innaffiare le nostre rose almeno una volta alla settimana in questo periodo.

La sorpresa arriverà al momento della fioritura, che più degli altri anni ci sorprenderà lasciandoci senza fiato.

La pianta ne gioverà anche in robustezza e sarà così che le nostre rose saranno le più invidiate da tutto il vicinato.

