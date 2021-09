L’autunno è il periodo ideale per piantare le cipolle. Si tratta di un bulbo che trova moltissime applicazioni in cucina, durante tutto il periodo dell’anno. Inoltre, come vedremo, è uno scrigno di tanti sani nutrienti.

In particolare, in questa sede vedremo uno dei 3 metodi classici con cui si piantano questi ortaggi in semenzaio. Si tratta di un procedimento piuttosto lungo, ma è molto economico. Entriamo allora nel vivo del discorso, giacché piantare le cipolle a settembre è un ottimo investimento per chi soffre di diabete e colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La semina della cipolla in semenzaio

La tecnica del semenzaio si divide in tre fasi. La disponibilità dei semi, che possiamo comprare oppure ricavare direttamente dai fiori di cipolla dell’anno prima. Poi la fase del semenzaio vera e propria, infine la piantumazione definitiva nel terreno.

Per ottenere i fiori di cipolla, non dobbiamo raccogliere l’ortaggio quando è maturo. Occorre, infatti, lasciarlo fiorire (ne bastano pochissime piante) al suo secondo anno di vita. Il fiore (bianco) di cipolla andrà poi raccolto e lasciato essiccare, e infine ricavare i semini.

La semina in semenzaio

Procuriamoci una cassetta di legno, di quelle della frutta, con il fondo integro e senza fori. In alternativa potremmo utilizzare un contenitore di polistirolo. Versiamo del terriccio per la semina, giusto un piccolo strato. Lo livelliamo un po’ con le mani per preparare il nostro letto di semina. A questo punto, passiamo a spargere i semi.

A seguire versiamo delicatamente dell’altro terriccio (un paio di cm) sui semi appena sparsi, per coprirli. Pressiamo un po’ con le mani il terriccio (affinché i semi si ancorino meglio alla terra) ed innaffiamo. Al riguardo, ricordiamo che la cipolla necessità di umidità per germinare.

Pertanto regoliamoci con le successive bagnature, fino a quando le piante non saranno pronte per il trapianto. L’importante è che crescano al riparo dal sole e che non si creino mai i ristagni idrici.

Attenzione alle cipolle da seminare in autunno

L’ultima fase sarà quella del trapianto, che andrà fatta dopo 1 mese e mezzo, massimo 2, dalla semina in semenzaio. Le piantine di cipolla andranno trapiantate quando avranno raggiunto i 15 cm circa di altezza.

Infine, un’altra attenzione. In commercio esistono varietà di semi per le cipolle invernali e per le varietà primaverili. Ovviamente in questo periodo dobbiamo piantare quelle della varietà invernale.

Piantare le cipolle a settembre è un ottimo investimento per chi soffre di diabete e colesterolo

È davvero impressionante l’elenco delle proprietà e dei benefici della cipolla. Sono ricchissime di minerali, tra cui ferro, selenio, potassio, zinco, magnesio, calcio e fosforo. Abbondano anche di vitamine, tra cui la vitamina A, quelle del complesso B (B1, B2 e B3), la C e la vitamina E. Questi bulbi sono inoltre ricchi di flavonoidi, che aiutano l’azione diuretica e depurativa.

Le cipolle contengono glucochina, che gli studiosi ritengono un ormone vegetale capace di ridurre il livello di glucosio nel sangue (a volte bastano 3 minuti). Inoltre favoriscono l’eliminazione dell’acqua, rivelandosi preziose nel ridurre la ritenzione idrica. Infine, le cipolle sono un cibo d’oro per la buona salute di vene ed arterie.

Approfondimento

Coltivare piselli in giardino con pochi euro e assicurarsi un alimento altamente proteico.