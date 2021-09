La base è sempre la stessa. Pane bruschettato o sulla piastra o in padella o al forno. Un filo di olio extra vergine di oliva, possibilmente bio. Un pizzico di sale.

E per le nostre papille gustative siamo già in paradiso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Senza considerare che l’olio rientra tra i grassi buoni che fanno bene alla salute. Non manca mai infatti nei piatti della nostra dieta mediterranea.

Sì perché il “brustichino” è un classico e andrebbe bene a tutte le ore. Perfetto per pranzi veloci, cene estive, merenda e anche a colazione! È sostanzioso, nutriente e super buono. Si può rendere ancora più buono? A quanto pare sì.

Tris di bruschette colorate da accompagnare al classico “brustichino”

Per un apritivo con gli amici o come antipasto per una cena in famiglia, il pane e olio è una garanzia. Ma per avere un piatto ancora più colorato e diverso ci sono degli abbinamenti gustosissimi.

Ecco alcune idee sfiziose per arricchire e rendere alternativa la bruschetta pane e olio.

La prima è una Bruschettina ai 3 pomodori. Tagliare il pane e abbrustolirlo in forno o su piastra. Tagliare a cubetti i pomodorini. Piccadilly rosso, giallo e infine verde. Aggiungere olio evo, cipolla a cubetti, origano. E una spolverata di granella di mandorle o pistacchi per rendere tutto ancora più goloso.

Passiamo poi al classico pesto. Prendiamo 40 gr di basilico, e 40 gr di parmigiano grattato. Aggiungere 15 gr di pinoli, olio evo e uno spicchio d’aglio. Possiamo anche aggiungere delle mandorle per rendere il sapore ancora più decisivo. Frullare tutto in un frullatore a immersione. Aggiungere altro olio fino ad avere una colorazione verde giallastra. Spalmare sempre sul pane bruschettato e aggiungere una foglia di basilico sopra.

Ecco alcune idee sfiziose per arricchire e rendere alternativa la bruschetta pane e olio

Altro esempio, il Guacamole. Prendere mezzo avocado maturo e schiacciarlo con il cucchiaio. Aggiungere due pomodorini rossi freschi. Succo di lime o limone a scelta. Aggiungere mezzo scalogno e del peperoncino in polvere. Olio in abbondanza, pepe e sale. Amalgamare il tutto e stendere su una bella fetta di pane croccante.

Un altro modo per arricchire il pane e olio è una bella salsa fatta con le olive verdi e nere. Prendiamo le olive verdi e nere e le tagliamo a metà. Aggiungiamo olio, sale e un poco di maionese. Per i vegani andrà benissimo anche quella fatta con l’aquafaba. Frullare tutto nel minipimer e spalmare sulla bruschetta su cui abbiamo già passato un filo d’olio.

Il nostro parterre di bruschette colorate che accompagna il classico pane ed olio è pronta. Quasi come al ristorante!