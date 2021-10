Quant’è bello viaggiare, conoscere nuovi posti, scoprire Mondi mai visti ed entrare in contatto con culture diverse dalla nostra.

Viaggiare è un piacere per gli occhi e per l’anima, ma anche un modo per aumentare il proprio bagaglio culturale ed emotivo. In un precedente articolo abbiamo parlato di una cittadina gioiello eletta tra i borghi più belli del Mondo, Colmar in Alsazia. Partire all’estero è meraviglioso, ma tanti hanno ancora qualche timore a varcare i confini nazionali ed ecco perché oggi ci concentreremo sulle vacanze in Italia.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se poi riusciamo a farlo anche spendendo poco, ecco che non potremo di certo stare a casa.

Viaggiare a prezzi modici è possibile e i nostri esperti di viaggi hanno fatto una ricerca ad hoc per vacanze all’insegna di relax e cultura.

Piacevoli e rilassanti vacanze low cost nelle 10 città più economiche di tutta Italia

Un’attenta analisi del costo medio della vita dal Nord al Sud della Penisola ha evidenziato le città con il più basso costo della vita. I risultati valgono, ovviamente, per chi decide di trascorrere qualche giorno fuori porta, ma anche per chi decide di cambiare vita e trasferirsi altrove. Vediamo l’elenco da Nord a Sud, passando per il centro.

La prima meta low cost è Rovigo, in Veneto, seguita da Ancona, Perugia e Teramo. Spostandoci ancora più a Sud, troviamo Potenza, Bari e Catanzaro.

Andiamo adesso alle due isole maggiori, iniziando dalla Sardegna. Qui, Sassari si trova sul podio delle città sarde più economiche, mentre in Sicilia si aggiudicano la vittoria Caltanissetta e Messina.

Cosa significa fare una vacanza low cost trascorrere qualche giorno a prezzi modici

Trascorrere piacevoli e rilassanti vacanze low cost nelle 10 città più economiche di tutta Italia significa non privarsi di nulla ma con criterio.

Cenare in un buon ristorante di Teramo probabilmente sarà molto meno dispendioso di farlo a Roma o a Milano. Allo stesso modo, alloggiare in un bed and breakfast messinese non avrà gli stessi costi di un albergo a Piazza Navona.

È importante anche saper scegliere bene dove mangiare e alloggiare e il modo migliore per farlo è cogliere al volo le offerte disponibili. Il buon rapporto qualità prezzo non è leggenda e se riusciamo a “studiare” ed a mettere a confronto le varie tariffe, il gioco è fatto.

Un po’ di curiosità e qualche minuto da perdere al pc ed ecco che la nostra vacanza sarà bellissima e avremo speso meno del previsto.