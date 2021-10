Le mele sono la frutta che non conosce stagione e arricchisce la tavola di gusto e genuinità. Si trovano ovunque e sono ottime sia mangiate così sia come ingrediente per tanti gustosi piatti.

In realtà, pochi di noi sanno che potremmo realizzare ricette prelibate che vedono proprio le mele come protagoniste. Se abbiamo pensato finora alla tradizionale crostata di frutta o al famoso strudel, è ora di cambiare programma.

Oggi vogliamo cucinare un dolce incredibilmente saporito e delizioso pronto in un batter d’occhio. Ci servirà solo una manciata del nostro tempo e un cesto di mele.

Scopriamo come mettere in pratica la ricetta odierna.

3 ingredienti e poche mosse per cucinare queste mele dolci e profumate che piacciono a tutti

Ecco il necessario per realizzare il nostro fantastico dessert:

12 mele;

3 cucchiai d’acqua;

un cucchiaio di cannella in polvere.

Iniziamo procurandoci le nostre succose mele. Se non le abbiamo già in casa, facciamo spesa al supermercato o dal fruttivendolo. A proposito, pochi sanno a cosa serve il bollino sulle mele ma è importantissimo per questa funzione.

Una volta che avremo la nostra frutta a disposizione, potremo procedere. Si parte preriscaldando il forno statico a 170°C.

Nel frattempo, sciacquiamo e asciughiamo per bene le mele. Possiamo anche decidere di tenere il picciolo. Fatto questo, rivestiamo una teglia capiente con della carta da forno e adagiamo le mele.

Vi distribuiamo sopra la cannella, quindi versiamo anche l’acqua. A questo punto possiamo infornare le mele e aspettare che cuociano. Ci vorranno circa 70 minuti.

Il segreto di questa ricetta è sapere aspettare. Evitiamo di alzare la temperatura del forno per permettere una cottura omogenea di tutta la frutta.

A cottura ultimata, potremo finalmente sfornare le nostre dolcissime mele e servirle agli ospiti, calde o lasciate raffreddare!

Come promesso, ci vogliono solo 3 ingredienti e poche mosse per cucinare queste mele dolci e profumate che piacciono a tutti.

Non scartiamo la buccia

Se esiste il detto “una mela al giorno leva il medico di torno” un motivo ci sarà. Questo frutto benefico è una straordinaria fonte di fibre e fitonutrienti. Le poche calorie e grassi e la mancanza di colesterolo ne fanno un alimento ideale per la dieta.

Se vogliamo gustare appieno questo frutto e non farci mancare tutti i suoi benefici, scordiamoci di togliere la buccia. Molti fanno questo errore, ma è proprio in questa parte che si trova la maggior quantità di micronutrienti importanti per l’organismo.