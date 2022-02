Negli ultimi anni, complice anche l’informazione diffusa sul web, le spezie sono tornate grandi protagoniste delle nostre tavole. Assieme alle piantine aromatiche, rappresentano spesso quel jolly alternativo che gli stessi grandi chef mettono sui loro piatti. Non solo, perché chi è a dieta e deve rinunciare al sale, dirotta per forza le sue attenzioni proprio su questo tipo di alimenti. Consideriamo pure l’esplosione delle varie cucine etniche, che ci propongono spezie in tutte le salse. È proprio un modo di dire che in questo caso calza a pennello. In questo articolo però andremo a riscoprire una spezia che le nostre nonne utilizzavano anche per scopi paramedici. Oggi è tra le meno utilizzate, e proprio per questo vale la pena riproporne i benefici.

Una spezia che aiuterebbe anche a evitare la flatulenza

Potrebbe essere veramente brutto da dire, ma un tempo in cui non c’erano gli attuali e moderni medicinali, anche per la flatulenza potevano andare bene le spezie. E, l’anice, era proprio una di queste. In pratica, se i nostri nonni avevano affrontato una cena particolarmente pesante, ecco venire loro incontro l’anice. Un alimento naturale che la scienza medica riconoscerebbe anche oggi come un valido alleato per una corretta digestione. Evitando spiacevoli rumori e gas fuoriuscenti dall’intestino. Tra le qualità che si riconoscono all’anice, ci sarebbero proprio quelle benefiche legate all’avviamento del metabolismo. D’altronde come vedremo, questa spezia è ricchissima di nutrienti.

Piacevole ma spesso dimenticata questa spezia che le nonne amavano e che aiuterebbe il cuore a rimanere giovane e la digestione a lavorare correttamente

È una vera e propria miniera d’oro l’anice che può contare su una ricchezza notevole di:

minerali;

vitamine;

acidi polinsaturi;

antiossidanti.

Oltretutto, proprio la presenza di alcuni di questi nutrienti farebbe sì che all’anice sia riconosciuto anche un potenziale aiuto al cuore. Merito soprattutto del potassio, ma anche dei grassi polinsaturi.

Come utilizzare l’anice per la salute

Piacevole ma spesso dimenticata questa spezia che, oltre ad avere un gusto piacevole, sarebbe anche un alleato della salute. E, per usufruire proprio dei suoi benefit, ecco come assumerla:

in gocce come tintura madre;

in polvere, sciolta in acqua calda.

Ricordiamo però che se abbiamo intenzione di assumerla come alternativa al farmaco, chiediamo sempre un parere al medico di base o al farmacista di fiducia.

Approfondimento

