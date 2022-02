Qualche tempo fa avevamo visto assieme ai nostri Lettori che l’OMS alzava l’asticella dell’allerta sanitaria su una superficie di casa. Ci riferiamo ai pavimenti, vere e proprie miniere non di denaro ma di microbi e sporco. Addirittura, la stessa OMS, ricorda come sia fondamentale non portare in casa le scarpe. Ma, possibilmente lasciarle fuori dalla porta, in garage o giù dalle scale della taverna. Una delle classiche azioni così comuni e quotidiane cui non pensiamo proprio per la loro semplicità. Eppure, soprattutto se in casa abbiamo bambini e animali domestici, pavimenti diventano veramente una concentrazione incredibile di batteri e microbi. Proviamo, allora a suggerire qualche detergente alternativo e qualche miscela semplice ed economica con la quale disinfettare pulire casa. Non solo alcol e detergenti per la pulizia dei nostri pavimenti.

La regola delle 2 A

Se, per una volta decidiamo di non utilizzare candeggina e alcol, potremmo veramente avvalerci di una “pozione magica” che piaceva tanto alle nostre nonne. Acqua e aceto, che però potremmo arricchire con il solito ed efficace sapone di Marsiglia. Ma, se per caso ne siamo sprovvisti, potrebbe andare anche bene qualche goccia di detersivo per piatti, magari biologico. Ovviamente, non tutti i pavimenti sono uguali, e quindi, se la superficie è particolarmente lucida, ecco che potremmo sostituire l’aceto con un paio di cucchiai di bicarbonato.

Non solo alcol e detergenti per pulire i pavimenti ma anche queste miscele naturali che possiamo creare in casa con pochi euro e ancor meno fatica

Sono sempre di più le casalinghe che amano utilizzare anche semplicemente un secchio di acqua calda e mezzo bicchierino di detersivo per piatti. Un sistema davvero molto semplice, in grado di pulire quasi tutte le superfici, pur non igienizzando al 100% come farebbe l’alcol. Questo sistema, però non è naturale se il detersivo non è biologico. Secondo gli esperti, attenzione alle varie marche più o meno biologiche. I prodotti che possono vantare la naturalezza sono quelli di origine vegetale e creati con prodotti “tensioattivi”. Quelli più conosciuti derivano da:

olio di palma;

cocco;

barbabietola.

Quindi per pulire i pavimenti usiamo anche un po’ di ingegno o qualche prodotto diverso dal solito e che darebbe garanzie di sicurezza ecologica.

