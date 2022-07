Molto spesso i profumi che scegliamo rivelano la nostra personalità e le nostre preferenze, inoltre ci fanno sentire più attraenti. Se siamo totalmente soddisfatti della fragranza, infatti, la nostra autostima e fiducia in noi stessi potrebbe aumentare.

Non sempre è semplice trovare il prodotto giusto, che abbia quelle particolari note e sentori che cerchiamo. A volte è solo questione di fortuna trovare il profumo che ci appaga del tutto e lascia una scia sorprendente. Certo poi bisognerebbe controllare se il prezzo rientra nel nostro budget, visto che alcuni marchi non sono proprio economici.

5 profumi estivi da donna sensuali e persistenti che hanno una fresca fragranza dolce e fruttata e sono economici

Non è detto che per avere un buon profumo sulla pelle dobbiamo spendere un patrimonio, perché esistono delle alternative a basso costo che potrebbero sorprenderci. Se siamo alla ricerca di una profumazione per l’estate fresca ma economica, ecco alcune proposte in commercio molto interessanti.

Il CK One è un evergreen da anni, ha una fragranza agrumata, decisa e intensa, tende a rimanere a lungo sulla pelle e negli indumenti. Composto da tantissime e incredibili note, di testa, verdi, di cuore e di base, come il limone, il mandarino, papaya, gelsomino, rosa, sandalo e muschio. L’eau de Toilette, della Calvin Klein, si trova in profumeria o nei siti specializzati a prezzi convenienti, a partire da circa 20 euro per 100 ml.

Una valida alternativa ai costosi profumi estivi, potrebbe essere il Pink Sugar di Aquolina. I sentori sono quelli del lampone, arancia, bergamotto, zucchero filato, vaniglia, muschio, sandalo e caramello. Ha una profumazione sensuale, particolarmente dolce e sembra essere molto gradito dagli uomini. Una confezione da 100 ml si aggira intorno ai 15 euro e può essere abbinata al profumo per capelli con protezione UV.

Altri 3 prodotti

Ha una fragranza floreale e fruttata e non eccessivamente dolce il profumo Princess di Vera Wang, in vendita tra i 20 e i 30 euro, la confezione da 100 ml. È freschissimo e possiede delle meravigliose note tropicali, legnose e anche acquatiche. Un mix di sentori arricchiti con fiori, zucchero, cioccolato e vaniglia, un vero must per l’estate.

Aromatico, fresco, ideale per ogni occasione, è intramontabile la fragranza al tè verde di Elisabeth Arden. Non è troppo intensa ma lascia un profumo agrumato, frizzante e rivitalizzante grazie anche al limone, bergamotto, menta, rabarbaro, finocchio, tè, gelsomino, cedro. Nei siti e negozi specializzati potremmo acquistarlo a partire da 9 euro circa.

L’ultimo dei 5 profumi estivi da donna sensuali e persistenti è il Byblos ghiaccio dalle note agrumate e floreali, che donano un effetto molto fresco. Predominano subito le note di testa, ovvero l’arancia amara, il bergamotto e il giacinto acquatico. Sono più persistenti quelle di fondo, come sandalo e mirra. Il costo è davvero irrisorio, un flacone da 120 ml si aggira intorno ai 10 euro.

