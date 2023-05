La media storica è un’indicazione di massima, e come abbiamo sempre spiegato su queste pagine, quello che conta è sempre la tendenza dei prezzi, e la rottura dei supporti e resistenze. Una tendenza rialzista è sempre mantenuta da minimi e massimi crescenti del time frame che si analizza. A livello giornaliero e settimanale oggi abbiamo assistito a un pessimo segnale dai mercati che scelgono la strada del ribasso. Quanto potrebbe durare, e se è un falso segnale? Ci occuperemo di questo nei prossimi paragrafi. Cercheremo di esporre la situazione nel più semplice modo possibile.

Il pattern delle medie

Non solo le serie storiche ci fanno essere ottimisti, ma anche unn indicatore che proviene dalle medie a 200/400/600 sul time frame a 4 ore, che nonostante il ribasso di oggi continuano a rimanere orientate al rialzo. Quindi, fino a questo venerdì “la partita potrebbe ancora essere tutta da giocare”.

E non è detto che già da domani, al massimo lunedì non si possa ripartire al rialzo, e rompere queste resistenze che si stanno mostrando così ostiche dal mese di marzo. Cosa è in gioco, e cosa si deciderà? Il rialzo o il ribasso fino al 4 agosto! Continuiamo a rimarcare che in base all’alternanza del conteggio dei nostri setup, il 4 agosto dovrebbe essere una data in cui verrà segnato un massimo importante, prima di un’ulteriore correzione di un mese. Questo comntinua a essere il nostro percorso campione. Poi lo aggiusteremo o meno proprio a fine di questa settimana.

Pessimo segnale dai mercati che scelgono la strada del ribasso

Alle ore 18:44 della giornata di contrattazione del 24 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.881

Eurostoxx Future

4.265

Ftse Mib Future

26.595

S&P500

4.108,03.

Oggi sui mercati europei sono stati rotti i supporti indicati ieri che dovevano mantenere il trend al rialzo. Lo S&P 500 ha generato un segnale altrettanto short nonostante sia sopra i 4.098 in questo momento.

Dax Future

15.900

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.670

S&P500

4.098.

Per ragionare in ottica ribassista si dovranno attendere la rottura o meno dei seguenti supporti in chiusura di seduta di venerdì:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.700

S&P500

4.109

Per il momento non c’è altro da aggiungere, e tutto si deciderà venerdì. A chiusura di quella seduta saremo in grado di definire il possibile scenario che ci attende. Fratanto vedremo già domani cosa accadrà.

