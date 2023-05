Non sempre la realtà è nitida, e questo accade anche sui mercati. Ad esempio su questi ci sono le fasi laterali che rappresentano la via di mezzo, il grigio. Statisticamente queste fase termina con un falso segnale prima di riprendere la direzione antecedente alla fase stessa. Per questo motivo, le probabilità erano al rialzo. Questo sempre a patto che i supporti reggano e assecondino il trend. Cosa è successo ieri? Wall Street o parte subito o crolla? Quale delle due? Il ribasso di ieri, è un falso segnale oppure l’inizio di una fase ribassista che potrebbe durare anche fino a giugno con forti ripercussioni?

Il segnale del Dow Jones

Proprio ieri ragionavamo sui listini americani a velocità diverse, e avevamo ventilato che se qualcosa si “fosse rotto” c’era anche la probabilità di ribassi fino a giugno. Come intepretare il ribasso di ieri?

Due sono le cose: o è un falso segnale, oppure siamo all’inizio di una fase ribassista.

Ma ragioniamo per dati e grafici, perché il resto rimane mera elucubrazione mentale.

Su tutti e tre gli indici le medie a 200/400 e 600 settimanali sono orientate al rialzo. In caso di continuazione del ribasso, il primo obiettivo potrebbe essere il seguente:

Dow Jones

31.043

Nasdaq C.

11.767

S&P500

4.000/3.880.

Torniamo al breve termine.

Wall Street o parte subito o crolla? Quale delle due?

La giornata di contrattazione di martedì 23 maggio si è chiusa in ribasso e ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.055,52

Nasdaq C.

12.560,25

S&P500

4.145,58.

La tendenza continua a essere rialzista per Nasdaq e S&P 500. Inversione ribassista solo in caso di chiusure giornaliere inferiori a:

Nasdaq C.

12.335

S&P 500

4.098.

Il Dow Jones tornerà invece al rialzo solo con una chiusura giornaliera superiore a:

33.732.

Il momento è davvero nodale. Crediamo comunque che oltre i primi obiettivi indicati sarà difficile scendere, e che questo ritracciamento di brevissimo (perché dovrebbe essere tale in base ai nostri calcoli statistici) dovrebbe essere propedeutico sempre a un rialzo fino al 4 agosto. Vedremo oggi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Il patrimonio segreto di Fabio Fazio, ecco come ha investito i milioni di euro guadagnati in Rai