Nemmeno il tempo di congratularci con i segni più fortunati di giugno, e arrivano già le previsioni di luglio. D’altronde l’oroscopo è fatto così. Un po’ come gli avvenimenti sportivi: siamo pronti a scommettere sul futuro mentre siamo ancora impegnati col presente. L’estate entra nel pieno del suo furore meteo e non ci resta che sperare in qualche bagno rinfrescante, aggrappati magari a delle vacanze low cost. Sotto l’ombrellone, infatti impazzano i gossip, le notizie di calciomercato e l’immancabile oroscopo. Vedremo un poker di segni, che secondo le stelle saranno protagonisti nel bene e nel male del mese più caldo dell’anno.

Iniziamo con le belle notizie

In una sorta di bicchiere, andiamo a vedere subito quello mezzo colmo, che si arricchisce della presenza del solito Ariete e questa volta anche della Vergine. Per il primo resta ormai ben poco da dire, se non che sarà probabilmente la sua estate più ricca dei prossimi anni. Mai come in questo 2022 le stelle si erano infatti prospettate benevole verso un segno. Con la protezione a 3 di Giove, Venere e Marte, l’Ariete conterà su una fortuna che potremmo definire “mostruosa”.

Buone notizie però in arrivo anche per la Vergine, a cui Mercurio sembrerebbe riservare davvero un luglio pieno di soddisfazioni. Non solo in ambito professionale, ma anche in quello amoroso, in cui già nei primi giorni del mese potrebbero esserci importanti conoscenze per i single. Attenzione anche a coloro che viaggeranno per lavoro e che potrebbero clamorosamente incontrare l’anima gemella. Cuore e portafogli pieni quindi per la Vergine a luglio 2022.

Pessime notizie in arrivo per questi 2 segni colpiti dalla sfortuna mentre tra giugno e luglio una valanga di soldi e soddisfazioni per Ariete e Vergine

Nelle tradizionali montagne russe sulle quali è abituato a salire l’Acquario, il mese di luglio sembrerebbe quello delle curve e delle discese. Possibili ripensamenti in amore e tanta paura di sbagliare in campo professionale. Le stelle consiglierebbero un break rilassante, per evitare che la situazione precipiti. Della serie: tutti in difesa per evitare “goleade” nella propria porta.

Ultimo ma non per importanza

Pessime notizie in arrivo per questi 2 segni, concludendo la nostra rassegna con il Cancro. La situazione del Cancro somiglia tanto a quella dell’Acquario, ma con l’aggravante della “sfiga” in arrivo anche durante il periodo delle ferie. Ci sono tanti ostacoli sul cammino del Cancro, sia sul lavoro che in famiglia. Troppi sbalzi d’umore e nervosismo che potrebbero far saltare il banco casalingo. Attenzione anche alla salute e a non farsi venire il fegato grosso. Per fortuna, l’ultima settimana di luglio sembrerebbe portare una ventata di novità positive.

Lettura consigliata

Lo ricorda anche l’oroscopo dei Pellerossa che l’estate sarà l’anno magico di questo fortunatissimo segno rappresentato dalla nobiltà del falco rosso e dal profumo del ciclamino