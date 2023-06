Pesci e Acquario soffriranno a giugno e altri segni rischiano di perdere soldi per colpa di Giove e Saturno

Inizia il mese di giugno con il suo carico di aspettative e speranze per il futuro. Speranze che per cinque sfortunatissimi segni zodiacali resteranno deluse a causa di un Giove e un Saturno acerrimi nemici. Se siamo anche noi in questa cinquina armiamoci di pazienza e prendiamo l’elmetto. Ci sarà da soffrire.

Finalmente ci siamo messi alle spalle un maggio difficilissimo dal punto di vista climatico. È il momento di salutare con gioia l’arrivo di giugno, mese che segna l’inizio di un’estate irripetibile per 3 segni zodiacali. Purtroppo, però, per molti di noi ci sarà ancora da soffrire. Almeno per altri 30 giorni. Ad esempio, Pesci e Acquario soffriranno a giugno a causa dei movimenti di Giove e del moto retrogrado di Saturno. E come stiamo per scoprire, purtroppo, ci sono pessime notizie in arrivo anche per altri tre segni.

Oroscopo di giugno pessimo per Pesci e Acquario

Giugno si aprirà con la Luna delle Fragole come primo evento astrale di rilievo. Una Luna che porterà belle novità alla Bilancia e ad altri due segni. Tra questi non c’è sicuramente quello dei Pesci, che si prende la palma di peggiore del mese. I Pesci faticheranno tantissimo a livello fisico e dovranno affrontare molte grane in famiglia e sul lavoro. In più non è da escludere qualche spesa imprevista per l’auto o per la casa.

Saturno porterà enorme confusione nella vita degli Acquario nella seconda metà di giugno. I rapporti di lavoro andranno ricalibrati e le relazioni sentimentali poco solide potrebbero finire. L’importante sarà resistere. Per fortuna l’oroscopo di luglio sarà di tutt’altro segno e porterà soldi e soddisfazioni professionali.

Ariete e Scorpione dovranno impegnarsi per salvare il conto in banca

L’Ariete ha di fronte a sé un periodo di notevoli pressioni. I nati sotto questo segno saranno messi a dura prova dai superiori sul lavoro e vivranno tensioni in famiglia. Le sfide saranno molte e a rendere più difficile la situazione potrebbero arrivare brutti colpi al conto in banca causati da Giove ostile. Attenzione a non perdere la bussola perché le difficoltà sono solo temporanee.

Giugno sarà un mese complesso anche per gli Scorpione, che si troveranno alle prese con notevoli problemi finanziari. I soldi saranno pochi e gli investimenti non frutteranno. Ma per fortuna c’è la famiglia a dare conforto, anche economico. È il momento di mettere da parte l’orgoglio e accettare l’aiuto delle persone care.

Pesci e Acquario soffriranno a giugno ma anche il Toro non scherza

Il Toro è senza ombra di dubbio il segno più fortunato dell’estate grazie all’entrata di Giove in costellazione. Il pianeta simbolo di soldi, fortuna e crescita finanziaria, però, si prenderà una pausa nel mese di giugno. Una pausa che aumenterà le noie nella vita professionale e nel rapporto col partner.

Nei prossimi giorni sarà quindi fondamentale trovare un equilibrio tra amore e lavoro, senza tralasciare nulla. I problemi sono destinati a durare poco e già dalla fine del mese il Toro tornerà a scalare la vetta dell’oroscopo.