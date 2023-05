I 3 segni zodiacali che sbancheranno nell’estate 2023: questa fortuna non si vedeva da 12 anni!

L’estate è già alle porte e per alcuni segni zodiacali si preannuncia carica di bellissime notizie. Un evento astrale che non si verifica da più di un decennio garantirà a 3 segni zodiacali una stagione da sogno. Se il nostro segno è uno dei 3 fortunati possiamo iniziare a stappare lo champagne.

I ponti del 25 aprile e del primo maggio sono già alle spalle ed è arrivato il momento di concentrarsi sull’estate. C’è chi è impegnato con i migliori esercizi per prepararsi alla prova costume. C’è chi ha deciso di mettersi a dieta dopo mesi di abbuffate. Ma c’è anche chi guarda a stelle e pianeti per capire cosa succederà nei 3 mesi più caldi dell’anno. La sorpresa è che si verificherà un evento astrale che non si vedeva da 12 anni. E i 3 segni zodiacali che sbancheranno nell’estate 2023 ne beneficeranno in lungo e in largo.

Dopo 12 anni Giove è in congiunzione col Toro: piovono soldi e fortuna

Gli esperti di astrologia avevano messo il Toro tra i segni più fortunati di maggio. Le splendide novità, però, non finiscono qui. Dopo 12 anni il pianeta Giove, simbolo di soldi e fortuna al gioco, torna in congiunzione col Toro. E ci rimarrà fino all’ultimo giorno dell’anno.

I nati sotto questo segno dovranno comprare un portafoglio nuovo molto capiente. I 7 mesi in arrivo potrebbero rivelarsi i più belli della loro vita e portare vincite inaspettate, nuove opportunità lavorative e montagne di denaro. I mesi di giugno e luglio potrebbero rivelarsi perfetti per chi ha sempre sognato di mettersi in proprio.

I Pesci cambieranno la propria vita da luglio

I Pesci saranno il “segno diesel” dell’estate. Giugno passerà senza infamia e senza lode, ma da luglio le cose prenderanno una piega meravigliosa. Giove in Toro farà sentire il suo influsso benefico anche sui Pesci portando buone possibilità di fare soldi molto velocemente.

Il vero punto di forza del segno, però, saranno i cosiddetti “pianeti lenti”, ovvero Nettuno e Saturno. Nettuno fornirà la spinta e l’intuizione per tentare nuove avventure professionali. Saturno aggiungerà costanza e voglia di superare le paure. Situazione ottima anche per le relazioni consolidate. Forse è il momento di fare l’ultimo passo verso l’altare tra luglio e agosto.

I 3 segni zodiacali che sbancheranno nell’estate 2023: soldi e promozioni in arrivo per la Vergine

Per i Vergine l’estate 2023 sarà quella della chiarezza e della crescita. La prima cosa da fare sarà tagliare ambiguità e rami secchi, sia a livello sentimentale che professionale. Dopo aver fatto piazza pulita ci sarà da divertirsi. Mercurio favorevole aprirà nuove strade sul lavoro che si tradurranno in promozioni e notevoli aumenti di stipendio. Attenzione anche alle vincite al gioco e ai frutti degli investimenti fatti negli scorsi mesi: potrebbero regalare ottime sorprese.

Note liete anche per i single, che dovranno segnare sul calendario la seconda metà di luglio. Un incontro inaspettato potrebbe trasformarsi nella storia di una vita.