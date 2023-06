Siamo al solito punto, lo stesso da marzo. I mercati sono sotto le resistenze e non riescono a superarle. A marzo c’è stata una bella correzione, poi un rimbalzo, quindi una fase laterale da aprile ad oggi. Ogni tanto un’accelerazione al rialzo o al ribasso, ma alla fine si continua a rimanere fermi. Dopo il ritracciamento degli ultimi giorni e il test di primari supporti, questo è il momento di osare sui mercati?

I motivi grafici a favore e contrari

I motivi storici e di analisi economica per cui si possa salire li abbiamo spiegati in tutte le sfaccettature diverse volte, oggi ci concentreremo invece oltre che su quelli di breve termine, anche su quelli di lungo termine.

Puliamo il grafico e rendiamolo molto semplice da leggere. Scegliamo il time frame settimanale e sullo stesso andiamo a disegnare le medie a 200/400 e 600.

Cosa notiamo?

Su tutti gli indici che analizziamo sono tutte orientate al rialzo. Questo è un segnale di forza. Solo sui mercati europei si ravvisano degli eccessi. Questo non è da considerare come un segnale di probabile inversione di tendenza, ma solo come ottima forza relativa.

Quali sono i supporti di lungo termine che da ora al mese di agosto manterranno il trend al rialzo?

Dax Future

14.617

Eurostoxx Future

3.914

Ftse Mib Future

24.300

S&P500

3.808.

Torniamo al breve termine.

Questo è il momento di osare sui mercati?

Alle ore 17:04 della giornata di contrattazione del giorno 1 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.857

Eurostoxx Future

4.261

Ftse Mib Future

26.550

S&P500

4.197,73.

Quali sono i livelli di prezzi da monitorare da ora ai prossimi 1/2 giorni di Borsa aperta?

La tenuta o meno in chiusura giornaliera di:

Dax Future

15.756

Eurostoxx Future

4.252

Ftse Mib Future

26.220

S&P500

4.109.

Al momento sembrano esserci i presupposti per tornare a salire. Sarà così? Se questa è la strada che si intraprenderà, il forte rialzo che attendiamo fino al 4 agosto potrebbe essere partito da oggi. E se non sarà così? Ci sarà forte ribasso fino a questa data, se verranno rotti i supporti indicati.

