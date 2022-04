In arrivo dei giorni neri per alcuni segni molto amati dello zodiaco. I pianeti non sembrano essere favorevoli e ci aspettano dei giorni complicati da gestire. In amore, come nelle finanze, alcuni segni se la vedranno davvero grigia. Calibrare bene le parole e le spese è fondamentale se non vogliamo ritrovarci in una situazione precaria. Con Saturno che continuerà a viaggiare nel segno dell’Acquario, questo 2022 si prospetta impegnativo. Solo con Giove che entrerà nel segno di Pesci nel mese di maggio si potrà tirare un sospiro di sollievo.

Certo è che, come sempre, chi crede nell’astrologia deve ricordare bene una cosa. L’oroscopo è fatto di equilibri, quindi anche se stiamo vivendo un brutto momento, ne usciremo. C’è chi beneficerà della posizione dei pianeti, chi invece sarà un po’ meno fortunato. Ma le cose potranno cambiare velocemente, quindi non disperiamo. Anche il Cancro ha passato un mese nero, ma oggi è tra i segni più fortunati di questo periodo.

Periodo sfortunato non solo per il Leone, anche questi altri 2 segni zodiacali passeranno dei giorni impegnativi

Il Leone dovrà avere un po’ di pazienza in questo periodo, che si protrarrà fino a maggio inoltrato. Con Saturno contro, i nati sotto il segno del Leone avranno scelte difficili da prendere che li metteranno alla prova. Quando ci sono scelte difficili è normale trovarsi davanti ad eventuali delusioni. Una storia potrebbe finire dopo tanto tempo, come un rapporto di lavoro che non ci appaga. Non facciamoci prendere dal pessimismo, ne usciremo più forti di prima.

La Vergine avrà a che fare con scelte che cambiano la vita

Giove in opposizione metterà alla prova il senso di responsabilità di questo segno di Terra. Quando c’è una fine bisogna ricordare che verrà anche un nuovo inizio. L’intelligenza di questo segno lo porterà a comprendere che bisognerà avere pazienza. Potremmo ritrovarci da soli dopo tanto tempo passato in coppia. Non disperiamo, prima o poi troveremo la nostra anima gemella.

Per finire lo Scorpione, che si troverà a gestire dei veri e propri drammi familiari. Scelte non condivise dalle persone a noi vicine potrebbero farci soffrire. Ma se siamo sicuri del nostro percorso, non lasciamoci intimorire. Continuiamo per la nostra strada, anche se dovessimo fallire troveremo la forza di rialzarci. Stessa cosa in amore, non vale la pena continuare a soffrire se il rapporto ormai non funziona più. Facciamo una valutazione dei pro e contro e capiamo se sia arrivato il momento di chiudere.

Quindi, sarà un periodo sfortunato non solo per il Leone, che veniva da un inizio marzo molto positivo in amore. Dopo questo risveglio di emozioni è bene andare con i piedi di piombo per non beccare fregature. Nessuno vuole ritrovarsi con il cuore spezzato, soprattutto in un periodo di festa.

