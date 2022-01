Le mode non si fermano mai ed è bene rimanere sempre aggiornati. Ancora una volta, la Redazione di ProiezionidiBorsa torna a parlare di capelli. In fatto di colori, tutte chiederanno al parrucchiere queste tinte calde e luminose. Per quanto invece riguarda il taglio, le possibilità tra cui scegliere sono davvero tante. Ad esempio, è molto in voga questo taglio un po’ bob e un po’ pixie cut.

Oltre alla moda e alle tendenze, a molte interessa anche apparire più giovani. Per mantenersi in forma e dimostrare qualche anno di meno, sicuramente bisogna mangiare in maniera sana e svolgere attività fisica regolarmente. Ma non è tutto. Ci possono infatti aiutare anche make up e acconciatura. Pensando di fare bene, talvolta commettiamo errori di stile grossolani che ci invecchiano o che non valorizzano il nostro fisico.

Oggi vorremmo dare un suggerimento utile parlando di uno specifico taglio da chiedere al parrucchiere.

Perfetto sui capelli lisci e mossi, il taglio più trendy del 2022 ringiovanisce di colpo over 50 e 60

Stiamo parlando del lop cut, anche chiamato long crop. In pratica, si tratta di un caschetto cortissimo, à la garçon. Era molto in voga già alla fine degli anni Novanta. Lo possiamo portare in moltissimi modi e, in base allo styling, può assomigliare più a un mullet piuttosto che ad un bob. Come abbiamo accennato, è bene adattare le mode alle nostre caratteristiche. Se ci piace il lop cut, ma abbiamo la fronte molto alta e spaziosa, aggiungiamo la frangetta. Sarà utile per accorciare otticamente il viso lungo e, al tempo stesso, darà un tocco ancora più giovanile e sbarazzino. Chi invece ha un naso importante, dovrebbe scegliere un ciuffo lungo laterale che va ad addolcire le forme.

Passiamo ora a qualche consiglio di styling

Come già detto, il lop cut regala grandi soddisfazioni a tutte perché è perfetto sui capelli lisci e mossi. Ovviamente, otterremo effetti differenti. In base alle occasioni e ai contesti, possiamo giocare con lo styling. Per il classico stile bon ton è perfetto il semplicissimo liscio. Da utilizzare anche per la vita di tutti i giorni tra casa e lavoro. Per serate importanti, invece, si consiglia uno stile sofisticato. Utilizzando un pettine sottile, basterà distribuire del gel sulle lunghezze per ottenere un ricercato effetto piatto e bagnato.

Infine, se si desidera uno stile romantico, puntare su morbide onde o boccoli ben definiti, da creare con il ferro o con uno di questi 4 semplici metodi.