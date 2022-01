Quasi nessuno è soddisfatto del proprio aspetto fisico. In fatto di capelli, chi li ha lisci li vorrebbe ricci e chi vanta una chioma leonina li vorrebbe liscissimi. Per quanto riguarda il colore, le tinte sono il rimedio più duraturo che riesce ad accontentare tutte. A tal proposito, ecco quali sono i colori moda 2022 che tutte chiederanno al parrucchiere per sfoggiare una chioma da urlo. Per quanto invece riguarda il volume e la texture dei capelli, le cose sono un po’ più complicate, perché una messa in piega del parrucchiere non dura tanto quanto una tinta.

Il parrucchiere può farci i boccoli o stirarci i capelli, ma basta dormirci sopra o, peggio ancora, farsi la doccia, e tutto svanisce. Ovviamente, sia per questioni di tempo che di denaro, non è possibile andare in salone ogni giorno. Bisogna allora ingegnarsi per potersi arrangiare. Prendiamo il caso di chi ha capelli lisci e sottili. Con un po’ di pazienza e di manualità possiamo rimediare anche da sole. Nel presente articolo forniremo utilissime idee.

Ecco 4 semplici modi per fare le onde ai capelli senza piastra per dire basta ai capelli dritti come spaghetti

Per fare i ricci, le nonne utilizzavano i bigodini. È un sistema efficace ma un po’ antiquato e piuttosto laborioso. Molte, poi, utilizzano la piastra. Ci vuole molta manualità ma, soprattutto, non dobbiamo dimenticare che il calore dell’attrezzo potrebbe rovinare le chiome.

Per questo, nelle prossime righe sveleremo metodi molto più semplici e innocui.

Cominciamo con il primo metodo

Dopo lo shampoo, tamponare l’eccesso di umidità e applicare una noce di schiuma. Con le dita, afferrare una ciocca per volta e arrotolarla su tutta la lunghezza. Quindi, fissarle una ad una con i becchi d’oca. Procedere in questa maniera per tutta la chioma e asciugare con il diffusore. Togliere i becchi d’oca e smuovere i capelli a testa in giù.

Tecniche da far agire durante la notte

La sera, facciamo delle trecce e dormiamoci sopra. L’indomani mattina sciogliamole: avremo magnifiche onde naturali. Più piccole e numerose sono le trecce e più avremo riccioli stretti. Per un effetto più morbido e romantico, fare poche trecce, grosse e non troppo tirate.

Passiamo ora ad un altro sistema “notturno”. Prima di andare a letto, indossare una fascia morbida. Dividere la chioma in più ciocche e arrotolarle attorno alla stoffa. Al risveglio, togliere la fascia e lavorare i capelli utilizzando le mani. Della cera modellante sarà utile per dare un effetto disciplinato.

Il sistema “morbido” che non stressa i capelli

Va bene seguire le mode, ma non scordiamoci però che facendo troppi trattamenti, i nostri capelli potrebbero soffrire, indebolendosi e spezzandosi. Ecco quindi un sistema soft per fare le onde.

Prendere delle vecchie calze. L’ideale sono i gambaletti in nylon, ma può andar bene anche il semplice cotone. Anzitutto, tagliare la punta della calza e raccogliere i capelli in una coda alta. Quindi, inserirla nel calzino. Arrotolare il calzino andando a formare uno chignon. Fissare con una mollettina o una pinza e tenere per alcune ore. Meglio se per tutta la notte.

Sciogliere il tutto e scuotere la nostra testa vaporosa e piena di onde!

E così, ecco 4 semplici modi per fare le onde ai capelli senza piastra per dire basta ai capelli dritti come spaghetti.

