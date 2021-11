Si dice che tagliare i capelli sia sinonimo di voltare pagina: “dare un taglio” al passato. Nuovo taglio, nuova vita? Magari la vita non si stravolge di molto, ma cambiare look sicuramente rappresenta un modo di evolversi e andare avanti.

Tutti sanno che il parrucchiere è come se fosse uno psicologo perché ascolta i nostri problemi, condivide i nostri successi e ci consiglia. Quante volte ci ha trasformate per un’occasione importante grazie ai suoi suggerimenti?

Insomma, le sue mani sono preziose e, come se facesse una magia, trasforma i nostri capelli in qualcosa di unico. Quando ci guardiamo allo specchio non crediamo ai nostri occhi: siamo bellissime!

Ecco perché si chiama “parrucchiere di fiducia”. Poniamo talmente tanta fiducia in lui/lei che ci facciamo consigliare anche sulle acconciature e sui tagli per evitare delle “seccature”. I capelli crespi, infatti, sono delle vere e proprie seccature!

E allora queste acconciature che tutti chiedono al parrucchiere sono le migliori per scongiurare l’effetto crespo e fanno ringiovanire. Vediamo di quali si tratta.

Tagli corti e medi

Che scocciatura avere sempre a che fare con i capelli crespi e gonfi! Le cause possono essere l’umidità, il troppo calore del phon, i prodotti per capelli di scarsa qualità e la piastra. Insomma sono diversi i fattori che danneggiano i nostri capelli.

Il miglior modo, per evitare di avere sempre a che fare con i capelli crespi, è chiedere al nostro parrucchiere dei tagli e delle acconciature adatte. I tagli maggiormente indicati per scongiurare l’effetto crespo sono quelli corti e medi.

Un aspetto da non sottovalutare è la frangetta. Evitiamo di farla, altrimenti l’effetto sarà più pronunciato. Optiamo al massimo per la frangia laterale. Un modo per evitare che l’effetto crespo si presenti in continuazione, così come il gonfiore dei capelli, è l’acconciatura ondulata.

Al momento sta spopolando la moda dei capelli sino al collo con onde morbide, con la riga in mezzo. Davvero molto carina e giovanile, adatta anche alle over 50. Ma se volessimo nascondere ulteriormente il crespo, un’acconciatura perfetta è quella che vede i capelli fissati da una grande treccia o due piccole trecce. Il tutto accompagnato da onde morbide e decise se fissiamo i capelli con le trecce più piccole.

Ovviamente si tratta di un’acconciatura super alla moda che ringiovanisce e, dunque, adatta anche alle donne più mature. Anche la coda di cavallo potrebbe andare bene per scongiurare l’effetto crespo. Si tratta di un’acconciatura alla moda e molto elegante, a tal punto che ha spopolato tra le acconciature per matrimoni. Ma in questo caso si tratterebbe di fissare per bene i capelli con lacca o cera affinché i capelli non fuoriescano creando un effetto trasandato.

Cosa aspettiamo? Chiediamo al nostro parrucchiere di fiducia queste acconciature, che ci faranno sembrare più giovani e alla moda, così da replicarle nella vita quotidiana e dire addio all’effetto crespo.