L’anno nuovo porta con sé nuove mode e tendenze. È bene conoscerle per procurarci ciò che serve e fare subito un figurone. Quest’oggi, gli esperti del settore Moda & Beauty di ProiezionidiBorsa si concentreranno sul make-up. Pochi giorni fa, abbiamo visto che questo particolarissimo ombretto farà furore nel 2022 perché illumina lo sguardo di bionde e more.

Protagonista dell’inverno 2022 sarà, ancora una volta, l’eyeliner. Un accessorio che non può mancare nel beauty di qualunque donna perché allunga l’occhio e al tempo stesso crea anche profondità. Tra l’altro, ne esiste una versione che illumina volto e sguardo e che è particolarmente indicata per chi ha capelli biondi e carnagione chiara.

Questa volta parleremo di un ombretto che detterà la moda. Perfetto per gli occhi castani, verdi e azzurri, l’ombretto must del 2022 è caldo, naturale e dona luce al volto e allo sguardo. Si tratta dell’ombretto marrone. Un retaggio proveniente direttamente dagli anni Novanta che consente di creare un trucco molto semplice e naturale. Il cosiddetto nude look. Disponibile in varie sfumature, intensità e gradazioni, l’ombretto marrone è adatto in qualsiasi momento della giornata e in tutte le occasioni. L’importante è sapere come utilizzarlo al meglio.

Perfetto per gli occhi castani, verdi e azzurri, l’ombretto must del 2022 è caldo, naturale e dona luce al volto e allo sguardo

L’ombretto marrone dà la possibilità di creare un trucco naturale, caldo e monocromatico.

In base alla nuance scelta, è possibile applicarlo su tutta la palpebra, per un effetto smokey eyes. In una gradazione più chiara, invece, si otterrà un effetto più soft e delicato, molto naturale, del tipo “vedo-non-vedo”.

Come accennato già nel titolo, questo ombretto è fantastico perché sta bene praticamente a tutte. Con la sua naturalezza, si addice ad ogni colorazione degli occhi. Chi ha iridi scure, intensificherà lo sguardo, rendendolo più profondo e magnetico. Chi invece sfoggia uno sguardo freddo, con occhi verdi, blu o azzurri, otterrà un bel contrasto di tipo sobrio ed elegante, mai eccessivo né volgare.

Come usare l’ombretto marrone

In commercio ne troviamo di ogni genere e sfumatura, perlescenti o opachi. Per la scelta, tutto dipende dall’occasione in cui lo dobbiamo indossare. La versione matt è ideale per l’ufficio e la vita di tutti i giorni, mentre quella leggermente glitterata si presta per la sera e le occasioni importanti.

Possiamo puntare su un trucco monocromatico oppure abbinarlo ad altri colori. Stanno molto bene il bronzo, l’oro e il rame. Intensificano lo sguardo e aggiungono una sofisticata punta di luce.

E infine, qualche consiglio per completare il make-up

Concludiamo il nostro articolo con qualche consiglio per creare un trucco naturale, elegante e sofisticato. Utilizzando sugli occhi l’ombretto marrone, la base del viso dovrà essere luminosa, magari di un bel rosa dorato. Massima naturalezza, infine, anche per le labbra. Ben idratate, basterà un tocco di lucidalabbra o, al massimo, un rossetto rosa nude.

Lettura consigliata

Chi ha occhi piccoli deve assolutamente conoscere questa semplice tecnica di trucco che apre lo sguardo rendendolo intenso e magnetico