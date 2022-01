Forse non tutti si ricordano che le unghie delle nostre mani e dei nostri piedi sono delle zone molto sensibili del corpo. Tra le altre cose, questa presa d’atto dipende dal fatto che sono delle parti esposte e molto fragili, che spesso possono risentire delle nostre poche attenzioni.

Possiamo sbagliare la dieta alimentare e lavarle male e con prodotti che le danneggiano. Possiamo anche danneggiarle usando dei prodotti chimici di bassa qualità, come alcuni smalti che le indeboliscono.

Tuttavia, c’è una buona notizia che può rassicurare molti: esistono degli accorgimenti che possiamo tutti seguire e realizzare. Prendersi cura delle proprie unghie è lo step essenziale per non dover correre ai ripari dopo. La manicure ben fatta è solo la ciliegina della torta. Infatti, scegliere una buona crema mani e questi altri segreti per rinforzare le unghie naturalmente è fondamentale.

Alcuni consigli preliminari prima di iniziare

Innanzitutto, bisogna applicare una buona crema idratante per le mani. Ricordiamoci sempre di chiedere al proprio medico quale crema scegliere, perché l’idratazione delle mani è fondamentale per la salute del corpo.

Prima di tutto, però, dobbiamo ricordarci di lavarci per bene le mani. Le creme che applichiamo sono spesso composte da olio di oliva o quello di ricino. Troviamo anche il burro di karité e il gel d’aloe vera, l’importante comunque è trovare un prodotto utile per il nostro corpo.

Scegliere una buona crema mani e questi altri segreti per rinforzare le unghie naturalmente

Inoltre, prima di applicare lo smalto bisogna scegliere una buona base protettiva, per evitare ogni contaminazione possibile. Va da sé che nell’acquisto dello smalto bisogna sceglierne uno di qualità e dobbiamo evitare al massimo l’uso di solventi chimici. Meglio sempre usare degli ingredienti naturali. Inoltre, anche se le unghie non respirano, bisogna fare una pausa ogni tanto.

Inoltre, è sempre bene ricordarsi che le unghie si devono proteggere in tutti gli aspetti della vita. Quando laviamo i piatti usiamo sempre i guanti, ma anche quando puliamo le finestre. Infatti, anche quando applichiamo dei prodotti chimici sulle pareti di casa nostra e sui vetri non dobbiamo farli entrare a contatto con le nostre unghie.

Come accennato prima, dobbiamo ricordarci sempre di sentire gli esperti per curare per bene le unghie. In linea di massima, per rendere più le nostre unghie più morbide e idratate si consiglia di usare degli integratori naturali a base di biotina o rimedi a base di silicio organico e zolfo. Anche il gruppo delle vitamine B è molto utile per la cura delle nostre unghie.

