Nella cucina italiana, ci sono alcuni cibi che vanno assolutamente provati. Un po’ come quando uno straniero viene in Italia: non può non assaggiare la pasta, la pizza, i risotti e tanti altri piatti. Spesso, anche chi vive in una Regione e poi si sposta in un’altra, si ritrova a mangiare cose che prima non aveva mai mangiato. Ogni Paese ha una sua tradizione culinaria, ma in Italia anche ogni Regione.

Il mondo della cucina in questo periodo

Durante il periodo di lockdown, ci siamo avvicinati moltissimo al mondo della cucina. Avevamo molto tempo a disposizione e, dopo un po’, non si sapeva più cosa fare. E, quindi, la pizza si faceva in casa. Si preparavano le torte e si faceva anche il pane. Insomma, le nostre case erano diventate dei piccoli forni.

C’è chi anche adesso continua a cucinare a casa queste pietanza. C’è chi ha acquistato la macchina per fare il pane, in questo modo è tutto più veloce e immediato. Ma c’è chi ancora lo fa al forno. Inoltre, cambiando alcuni ingredienti, si possono creare cibi anche per chi, ad esempio, soffre di glicemia alta o diabete. Basta sostituire alcuni ingredienti, che hanno un indice glicemico alto, con altri prodotti che lo hanno basso.

Perfetto per chi soffre di diabete e glicemia alta, questo impasto è anche più sottile della pizza

E, allora, oggi prepareremo una schiacciata di lino. Abbiamo scelto il lino proprio perché è a basso contenuto glicemico. L’Unione Tecnica Italiana Farmacisti inserisce nella tabella dei prodotti con indice glicemico basso proprio i semi di lino, da cui deriva la farina di lino. Quindi, se alla nostra solita pizza sostituiamo la farina normale con quella di lino, è meglio perché ha un indice glicemico più basso.

Non dimentichiamo ovviamente il condimento. Anche questo deve comunque rispettare la tabella. E quindi possiamo condire la nostra schiacciata con i pinoli, insalata belga, peperoni, mela e un pochino di pesto. Ma attenzione perché pinoli, insalata, mela e pesto li dobbiamo mettere dopo che la nostra schiacciata è cotta. Questo significa quando esce dal forno.

Tutti questi ingredienti sono presenti nella tabella nella zona verde e, quindi, negli alimenti con IG basso. Una schiacciata, dunque, perfetta per chi soffre di diabete e glicemia, che possiamo fare a casa. Non resta, allora, che provare e assaggiare questa particolare schiacciata. Non deve stare moltissimo in forno. Infatti, se lo mettiamo a circa 200 gradi ventilato, la schiacciata può cuocere anche per soli 15 minuti.

