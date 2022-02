Quante volte puliamo il forno di casa? Una volta al mese? Due volte? Forse anche tre. Ma siamo sicuri di farlo nel modo corretto? Spesso, per lavare la casa o gli elettrodomestici, usiamo i famosi metodi della nonna. Metodi che, però, in realtà non sono proprio corretti, in alcuni casi ovviamente, in altri possiamo usarli.

I consigli della nonna a volte vanno lasciati perdere

Ecco, per pulire il forno il consiglio della nonna di usare prodotti naturali come sale, bicarbonato e acqua non funziona molto. E il motivo lo troviamo nella chimica di base. Siamo molto affezionati ai prodotti naturali per la pulizia di casa, ma spesso usandoli facciamo solo danni, oppure non facciamo assolutamente nulla. Nel senso che non puliamo veramente.

L’aceto non va usato sempre

Ad esempio, sappiamo perfettamente che l’aceto non può essere usato per qualsiasi cosa. Questo perché, a contatto con alcuni elementi, crea delle reazioni chimiche dannose. Quindi, usiamolo per pulire i pavimenti, ma evitiamo di metterlo su elettrodomestici.

Il bicarbonato

Stessa cosa vale un pochino per il bicarbonato. Spesso, leggiamo che il bicarbonato lo possiamo usare per sgrassare le superfici e il forno. Ma il bicarbonato non sgrassa: infatti il bicarbonato di sodio non ha nessun poter sgrassante. E usarlo per la pulizia del forno e per rimuovere i residui di grasso, è inutile.

Possiamo trovare vari metodi online. I più famoso è quello di usare bicarbonato, acqua e sale, poi prendere una spugna per grattare via lo sporco e lasciare agire per un’ora. Ecco, dopo un’ora, non è cambiato nulla. Questo perché il bicarbonato non sgrassa.

Sale, bicarbonato e acqua non servono a nulla, per pulire il forno usiamo questo metodo efficace

Invece di impuntarci su prodotti naturali, con il rischio di creare disastri, usiamo prodotti che sono stati inventati con quell’obiettivo. E se dobbiamo pulire un forno, sale, bicarbonato e acqua non servono a nulla. Proviamo, invece, ad usare uno sgrassante.

In commercio ci sono tantissimi sgrassanti. E ricordiamo che ci sono sgrassanti generali, che valgono un po’ per tutto. E poi ci sono quelli specifici per forno. La scelta qui spetta a noi, scegliamo quello che ci sembra più adatto e facciamo brillare il nostro forno.

Se scegliamo il prodotto specifico per forno, leggiamo attentamente le istruzioni e il procedimento. Non basta spruzzare il liquido nel forno. Alla fine, pulire il forno è un po’ come lavare i fornelli della cucina. È molto importante farlo.

