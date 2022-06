Tedeschi e austriaci sono di casa su questo lago e in questa località facilissima da raggiungere e premiata dall’UNESCO per il suo centro a forma di stella

Diciamo subito che la meta che andremo a vedere oggi non si adatta, pur essendo bellissima, a coloro che cercano la tranquillità. Facilissima da raggiungere con la sua comoda stazione ferroviaria e l’uscita autostradale, è al centro della direttrice Milano Venezia. Famosa anche perché in tutto il suo circondario c’è pieno di parchi divertimenti, alcuni dei quali tra i più famosi non solo in Italia ma anche in Europa. Spesso questa sua “fama periferica” le porta via il giusto apprezzamento che dovrebbe avere. Una cittadina dalla storia antica, di origine romana, e che divenne una vera e propria piazzaforte militare strategicamente importantissima. Oggi i suoi alberghi e soprattutto i suoi campeggi risuonano della lingua tedesca, ma anche di quella olandese e inglese. Tedeschi e austriaci sono di casa su questo lago che permette davvero ogni forma di svago e di divertimento.

Il centro storico tra i più belli d’Europa

Chi studia architettura e ingegneria probabilmente ben conosce la fama tecnica di Peschiera del Garda. Come dice il nome stesso ci troviamo sulle sponde del lago più grande d’Italia, in provincia di Verona, ma molto vicini al confine bresciano. Dotata come dicevamo di arterie stradali e ferroviarie di primaria importanza, Peschiera è sempre stata storicamente al centro della Pianura Padana. Cruciale e importantissima via commerciale e militare che collegava non solo al Brennero, ma anche all’impero austro ungarico. Una delle sue maggiori perle sono sicuramente le mura veneziane, patrimonio UNESCO ed austriache. Incredibile come vedere Peschiera dall’alto, assomigli a una stella caduta dal cielo.

L’enorme fortezza che circonda Peschiera è davvero impressionante. Un colossale gigante militare che abbraccia virtualmente il Mincio e il Garda e che racchiude il centro storico della cittadina. Bellissime e famose le porte antiche che collegano il paese al circondario. Ma, al di là delle bellezze storiche ed architettoniche, Peschiera è anche una meta turistica in cui fare shopping, prendendo il sole. Tutto attorno, per la gioia dei turisti, oltre ai citati parchi divertimento, davvero una marea di siti storici importantissimi del nostro Risorgimento. Molto piacevole anche la cucina locale, a base di pesce fresco di lago e innaffiata dagli eccezionali vini della zona come il Lugana e il Custoza.

