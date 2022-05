La lavatrice: che invenzione meravigliosa. Le nostre nonne e bisnonne avrebbero pagato qualsiasi cifra per avere un oggetto così rivoluzionario e smetterla di spaccarsi la schiena a lavare lenzuola e biancheria a mano nelle tinozze. Anche i più giovani apprezzano la funzionalità di questo elettrodomestico. Quello che molti non sanno, però, è che richiede un minimo di manutenzione e pulizia. Perciò, per studenti fuorisede o nuovi affittuari, ecco un rimedio rapidissimo per pulire la vaschetta della lavatrice sporca, annerita e con tracce di muffa.

Perché dobbiamo pulirla

Perfetto contro muffa e incrostazioni questo rimedio ci aiuterà a tenere sempre pulita la vaschetta della nostra lavatrice, senza prosciugare il portafoglio. La vaschetta serve a contenere e a distribuire detersivo e ammorbidente durante il lavaggio ed è proprio per questo che va regolarmente pulita. Altrimenti, oltre al detersivo, anche sporco e muffa si riverseranno nel nostro bucato. Per evitare la formazione della muffa all’interno della lavatrice, ci sono diversi accorgimenti che si possono adottare. Per esempio, non chiudere lo sportello a fine lavaggio, ma lasciarlo socchiuso, per far evaporare bene i residui di acqua dal cestello. La stessa cosa sarebbe bene farla anche per la vaschetta. Un altro utile accorgimento è quello di asciugare con un panno l’interno della guaina del tamburo dopo ogni lavaggio. È molto importante evitare di lasciare la biancheria lavata a macerare nel cestello per troppo tempo. Tutte queste piccole attenzioni contribuiranno a ridurre il livello di umidità della nostra lavatrice, prevenendo la formazione di funghi e muffa. Infine, fare periodicamente un lavaggio a 95 gradi di temperatura si rivelerà molto efficace per prevenire la formazione di funghi.

Perfetto contro muffa e incrostazioni questo rimedio per pulire la vaschetta della lavatrice con un prodotto inaspettato

Molti conoscono già alcuni trucchetti per pulire la vaschetta della lavatrice con acqua ossigenata o sapone di Marsiglia. Ma oggi andremo ad usare un prodotto, non appositamente creato per questo scopo: la Fanta. Esatto, la bevanda gassata dal gusto agrumato. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, andremo a rimuovere la vaschetta della lavatrice dal suo scomparto e la posizioneremo in una bacinella.

A questo punto, versiamo la Fanta, in modo tale da sommergere completamente la nostra vaschetta. Adesso, basterà aggiungere del bicarbonato e lasciare agire una decina di minuti. Una volta trascorsi i 10 minuti, aiutandoci con una spugnetta, andremo a togliere eventuali residui ormai sciolti di incrostazioni e sporco. Ed ecco fatto.

