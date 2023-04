Perché le blatte vanno in camera da letto e non in cucina. 6 modi per non farle entrare di notte

Perché le blatte vanno in camera da letto e non in cucina-proiezionidiborsa.it

Avere le blatte in casa è un problema orribile che deve essere subito risolto. Ne va dell’igiene e della salute degli ambienti e di chi ci abita. Quando questi insetti arrivano in alcune camere la disinfestazione deve essere immediata, ci troviamo di fronte a una vera urgenza.

Che differenza fa avere blatte in camera da letto o in cucina? Se le abbiamo in cucina è possibile che siano attirate da cibo conservato male o da rifiuti che non abbiamo gettato via. La situazione è grave ma un po’ di attenzione potrebbe già migliorarla. Se le abbiamo in camera da letto è possibile che le zanzariere non funzionino oppure che sia il caso di installarle. Ma anche i condotti del condizionatore possono essere vie facilitate. Le blatte sono attratte da cibo, calore e umidità. Se in cucina non trovano niente di interessante, la camera da letto sarà l’ambiente privilegiato, quello in cui faranno le uova o metteranno dimora. Diciamoci la verità. Le blatte in cucina ci fanno senso, però sappiamo che devono mangiare e ci sembra quasi normale che vadano dove possono trovare cibo. Averle in camera da letto è inaccettabile. In questi casi provvedere alla disinfestazione è un impegno da prendere con urgenza.

Appartamenti confinanti

Perché le blatte vanno in camera da letto? Temperatura e umidità sono ideali, per noi invece è praticamente un incubo. Cosa dobbiamo fare? Puliamo costantemente la camera, anche ogni giorno se ci siamo accorti di episodi sporadici. Camera da letto pulita e senza residui di cibo potrebbe renderla meno attraente per questi insetti. Installiamo le zanzariere se non le abbiamo, provvediamo alla manutenzione perché siano efficaci e funzionanti. Evitiamo le trappole o i prodotti chimici casalinghi. Se abbiamo pulito la camera e registriamo una presenza continua chiamiamo una ditta specializzata e facciamo direttamente la disinfestazione.

È possibile che la nostra camera sia l’obiettivo delle blatte. Il motivo potrebbe essere che la nostra camera confina con un appartamento in cui sono state deposte le uova. Anche nel caso in cui nell’appartamento a fianco siano stati usati spray la nostra camera potrebbe essere un rifugio. Gli insetti scappando dal posto diventato inospitale potrebbero trovare riparo a casa nostra. Chiediamo al vicino se ha avuto problemi in questo senso.

Perché le blatte vanno in camera da letto e come rendere la loro vita complicata

Le blatte sono animali notturni. Hanno ritmi di vita specifici che li porta a riposare di giorno e a cacciare la notte. Di solito escono e girano per casa dopo che le luci sono state spente da almeno 4 ore. Come evitare che questo accada? Ci sono 6 cose che dobbiamo fare. Pulire regolarmente tutti gli ambienti umidi della casa. Il bagno è sicuramente il primo indiziato, ma anche gli angoli in cui si creano le macchie vanno controllati. La seconda cosa da fare è tappare gli scarichi la notte. Rendere gli accessi impraticabili è una forma di protezione.

La terza cosa da fare è quella di sigillare fessure e crepe. Insieme alle zanzariere otterremo un ambiente meno accessibile. La quarta cosa è quella di aprire durante il giorno le finestre per fare in modo che l’umidità diminuisca. Questo vale per tutta la casa. Conserviamo comunque gli alimenti nella maniera corretta. E naturalmente non teniamo rifiuti organici in casa. Liberiamoci dell’umido ogni volta che ne abbiamo la possibilità.