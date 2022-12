Dieta post abbuffata, 3 chili in 2 giorni senza soffrire. Sgonfiamoci subito senza ritenzione idrica

In questo periodo è facile lasciarsi andare a mangiate importanti e pentirsene il giorno dopo, soprattutto se stiamo male. Non dobbiamo preoccuparci. Basta poco per perdere i chili in più e sgonfiarci. Come? Ecco il modo più rapido.

Il segreto per affrontare i postumi di un’abbuffata nei periodi di vacanza è quello di ricorrere agli alimenti che disintossicano. Si tratta di alimenti ricchi di acqua come verdure, ortaggi e frutta ma anche di carne bianca e pesce azzurro. Programmiamo diversi pasti, almeno 5 al giorno, caratterizzati da piccole quantità di cibo. Consumiamo almeno 30 grammi di fibre al giorno e cerchiamo di aggiungere le proteine anche negli spuntini. Se prepariamo zuppe e minestroni e li insaporiamo con il Parmigiano Padano DOP riusciamo a ottenere diversi di questi obbiettivi.

Nei giorni successivi all’abbuffata evitiamo di coricarci subito dopo i pasti, facciamo delle camminate per uscire e prendere una boccata d’aria. Ci sgonfieremo prima di quanto immaginiamo.

Non sottovalutiamo le tisane

Dieta post abbuffata, 3 chili in 2 giorni è un sistema utile non solo per le feste ma anche per i week end. Dopo una settimana di lavoro e di attività fisica, capita di pensare che nel fine settimana qualche stravizio ci è permesso. Certe volte esageriamo e andiamo oltre. Eppure tra lunedì e martedì è possibile recuperare seguendo alcuni consigli di nutrizionisti ed esperiti in problemi alimentari. Il lavoro maggiore va fatto per eliminare i liquidi in eccesso.

Beviamo un bicchiere d’acqua con limone appena svegli quindi consumiamo 8 bicchieri di acqua durante la giornata. Una corretta idratazione ci permetterà di ottenere maggiori risultati con la nostra dieta. Utilizziamo lo yogurt bianco e le mele per la colazione, centrifugato e tisane per gli spuntini, insalate verdi per pranzo e minestroni per le cene. Possiamo alternare l’insalata con il riso e le verdure e il minestrone con le zucchine e le melanzane alla griglia. Il riso non dovrà superare i 30 grammi e le verdure i 150 grammi. Zucchine e melanzane non dovranno superare i 250 grammi. Consumiamo sempre una tisana depurativa prima di andare a letto e dopo aver fatto una passeggiata digestiva.

Dieta post abbuffata, 3 chili in 2 giorni da perdere nel fine settimana o dopo Capodanno

Le tisane sono importanti per combattere la ritenzione idrica che dopo un’abbuffata potrebbe peggiorare. Tarassaco, carciofo e finocchio, potrebbero integrare cetrioli, ananas e pesche. Oltre alla dieta indicata, è fondamentale integrare l’introito di potassio per combattere la ritenzione idrica. Potassio e altri elettroliti aiutano a ripartire gli accumuli di acqua, disperdendoli. Ma anche sodio e magnesio fanno la loro parte.

Psillio, crusca e ispaghula potrebbero darci il giusto contributo di fibre regolarizzando il transito intestinale. Mangiamo comunque lentamente, eliminiamo l’acqua gassata e scegliamo lo yogurt bianco per la colazione. Il metabolismo subirà un’accelerata aiutandoci a sgonfiarci. Durante le festività, le abbuffate potrebbero essere non occasionali ma ripetute. È stato calcolato che si possono prendere dai 2 ai 5 chili durante le feste. Queste diete rapide che combattono la ritenzione idrica sono ideali per far perdere 3 chili in pochi giorni, sia durante il fine settimana che dopo il Capodanno. Seguiamo le regole e potremmo mangiare con maggiore tranquillità.