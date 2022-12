Followers in apprensione per Chiara Ferragni è in gioco la sua salute, ecco di cosa si tratta

Followers in apprensione per Chiara Ferragni - proiezionidiborsa.it

L’influencer prima di salire sul palco dell’Ariston subisce una piccola operazione che era già in programma. Ne parla ai suoi followers e lancia un messaggio importante. Come Fedez in passato, anche lei per alcuni giorni vive l’apprensione dell’esito istologico. Di cosa si tratta.

Su di lei Amadeus e la RAI scommettono una fortuna. Intanto perché è facile immaginare il cachet sicuramente consistente e poi perché ha il compito audace di contribuire a far salire oltremisura l’asticella degli ascolti del prossimo Festival di Sanremo. Chiara Ferragni a soli 35 anni dimostra di riuscire a sconfinare in ogni ambito partendo dal suo bacino di estimatori, che oggi solo su Instagram conterebbe circa 28milioni di followers. Il suo brand è onnipresente: dagli accessori scolastici al Pandoro natalizio. Nemmeno ai tempi di “Kiss me Licia”, i giovanissimi analogici degli anni Ottanta, potevano contare su cotanta roba da collezionare a marchio del proprio idolo. Con la Ferragni è diverso: la strategia di marketing arriva dove l’utente ancora non osa pensare. Quindi anche sul tavolo allestito per la cena o il pranzo di Natale. E i numeri contano. Sono dalla sua e sono tantissimi.

Cosa è successo alla fashion blogger

La maga dei social parte dalla rete per finire nei comparti che contano, esce dal virtuale per approdare al reale e per lei l’Ariston rappresenta la prova del nove. Il banco di prova delle competenze che sicuramente ci sono perché conquistare la rete con video e immagini ben strutturate non è da tutti. Da poche ore confessa la preoccupazione delle ultime due settimane e che pone i followers in apprensione per Chiara Ferragni. Pubblica un video su Tik tok in cui rivela della sua predisposizione familiare allo sviluppo di melanomi. Motivo per cui si sottopone di frequente a controlli dermatologici e grazie alla prevenzione riesce ad individuare un neo che negli ultimi tempi cambia aspetto. Da qui l’asportazione mediante un piccolo intervento chirurgico.

Nel frattempo, c’è l’esame istologico che tiene col fiato sospeso l’influencer e imprenditrice. Poi l’esito che fuga ogni dubbio. Non si tratta di un melanoma: i medici riescono ad individuare e agire anzitempo.

Followers in apprensione per Chiara Ferragni che invita tutti i suoi fans alla prevenzione

Con un video la Ferragni rivela dell’operazione che è anche il motivo per cui da circa due settimane porta un cerotto sul braccio. Spiega l’importanza della prevenzione soprattutto nei casi di familiarità rispetto a determinate patologie o tipi di tumore. Un messaggio importante che tuona come un promemoria per tutti.