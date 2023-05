Perdere peso a 40 anni: scopri la dieta 80/20 di Zoe Saldana per raggiungere la pancia piatta

Rimettersi in forma passata la quarantina? Si può, e i Vip danno l’esempio. L’attrice di Star Trek e Avatar Zoe Saldana ha un corpo tonico e snello, a 44 anni e dopo diversi parti. Il suo segreto è l’esercizio fisico costante e una dieta particolare. Ecco cosa mangia la star americana e il curioso metodo da lei adottato.

Prendere chili è facile, perderli purtroppo non lo è altrettanto. È la dura legge davanti alla quale ci ritroviamo a fare i conti ogni giorno. Le abbuffate delle feste o il pranzo dai parenti non aiutano e fanno lievitare il girovita. Per fortuna, oltre all’allenamento esiste la dieta. Seguendo un’alimentazione corretta potremmo dimagrire pancia e fianchi e ottenere il corpo sano che speravamo. La via da seguire ce la mostra Zoe Saldana. Oltre che aver preso parte a film campioni d’incassi, è famosa per un regime alimentare che starebbe ancora seguendo. Scopri di quale si tratta e le ricette preparate.

La formula per snellire il corpo e ritrovare la linea

Dopo aver dato alla luce due gemelli, la diva americana avrebbe deciso di riprendere la forma dedicandosi al consumo di cibi salutari. La dieta che ancora oggi seguirebbe si chiama 80/20. Il significato del nome è semplice: si tratterebbe di mangiare pasti sani nell’80% dei casi e concedersi qualche sfizio nel restante 20%. Nel corso della settimana ci si dedica all’attenzione verso la linea. Il weekend è invece il momento per sgarrare, pur senza esagerare.

La Saldana avrebbe svelato anche i piatti che includerebbe nel menù. Si parte da una colazione a base di uova a verdure, oppure toast con avocado e pomodori a fette. Come bibita, spazio al succo verde vegetale. Quando arriva il momento di pranzo e cena, l’attrice sceglierebbe spesso di cucinare a casa invece di ordinare d’asporto. Tra le portate alle quali non rinuncia ci sono riso e fagioli, pollo alla griglia con zenzero e miele e insalata di patate e gamberetti. Largo anche al pesce, rigorosamente grigliato e accompagnato dalla solita porzione di verdure.

Perdere peso a 40 anni: lo stile di vita

Secondo gli esperti di salute, ci sarebbero delle regole da rispettare per stare bene con sé stessi anche dopo i 40 anni. Inutile dire che l’attività fisica gioca un ruolo importante. Ma non c’è da strafare: basterebbero 30 minuti al giorno di palestra o camminata per avvertire i benefici. Perfino dei semplici esercizi di respirazione addominale favorirebbero il rilassamento e il conseguente calo dello stress.

Il secondo passo lo si dovrebbe compiere a tavola. Il consiglio è evitare cibi confezionati, fritture e prodotti grassi. Un dolcetto ogni tanto è lecito, a patto che non lo si consumi a digiuno. Per perdere peso a 40 anni, infine, bisognerebbe limitare le bibite gassate e concentrarsi su acqua e tè verde.