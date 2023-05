Come dimagrire e asciugare il fisico con la camminata rivoluzionaria che tonifica il corpo a 50 anni

Vuoi rimetterti in forma in vista dell’estate? Prova con la camminata. È un’attività sana e produttiva, che ti aiuta a smaltire e rassodare i muscoli. Da qualche tempo c’è una nuova moda che spopola tra gli amanti del fitness. Si tratta di un modo di camminare esotico, ma che sembrerebbe decisamente efficace. Scopri di cosa si tratta e perché puoi eseguirlo anche tu.

Dopo un’abbuffata sostanziosa o per fare un po’ di movimento, si decide spesso di uscire a far due passi. In effetti, camminare sarebbe utile a perdere peso e bruciare le calorie in eccesso, ma non solo. I benefici si estenderebbero alla prevenzione di malattie cardiache e respiratorie, incidendo anche sulla sfera psichica. Il bello è che tutti possono farlo, giovani o anziani che siano. Basta rispettare i propri ritmi e seguire alcuni consigli utili.

Se non hai intenzione di rinunciare al movimento, sappi che esiste una tipologia di camminata semplice e particolare. Ha origini orientali ma ciascuno di noi può applicarne le basi per trarne il meglio a livello fisico e mentale. Ecco a quale ci riferiamo e come si fa.

Come dimagrire e asciugare il fisico con la camminata dei nomadi

Come forse saprai, ci sono diversi metodi per camminare. Dal classico trekking fino al nordic walking, cambiano la tecnica e gli strumenti impiegati. Da alcuni anni, però, sembra diffondersi una variante del classico esercizio che si ispira al movimento dei nomadi del deserto. Si tratta della marcia afgana, che gli uomini compiono spostandosi di centinaia di chilometri. Questo esercizio permette di sincronizzare al meglio la respirazione con il conto dei passi che si fanno, riducendo il rischio di indebolirsi.

Ovviamente, non dovrai percorrere per forza una distanza siderale. L’importante è eseguire i movimenti nel modo corretto. Per farlo, dovrai semplicemente seguire la tecnica 3.1/3.1. Bisognerà inspirare col naso per i primi tre passi. Dopodiché si mantiene l’aria nei polmoni per un breve tratto e si espira nei successivi tre passi.

Quanto bisognerebbe camminare?

Come dimagrire e asciugare il fisico con la camminata? Oltre al metodo illustrato, bisognerebbe conoscere le tempistiche. È importante sottolineare come la costanza sia uno dei requisiti di base. Gli esperti suggerirebbero di stare in movimento per minimo cinque giorni alla settimana, praticando delle sessioni di almeno mezz’ora.

Prima di iniziare fai un breve riscaldamento, utile anche per la corsa, e metti le scarpe più adatte e confortevoli. Se puoi, scegline un paio col tallone leggermente più alto della punta del piede.