Vacanza low cost vicino l’Italia tra mare, borghi e altre meraviglie mangiando gustosi piatti tipici

Sognare a occhi aperti non costa nulla e già molti si immaginano su spiagge dorate sorseggiando una bibita. Se andare ai Caraibi o alle Maldive ha un prezzo elevato, scegliamo mete più vicine. In Italia e anche a poca distanza troveremo dei posti ideali dove trascorrere una vacanza al mare. Potremo inoltre visitare dei luoghi incantevoli da soli o in compagnia spendendo poco. Ecco delle destinazioni da prendere in considerazione.

La nostra bella Italia è la meta preferita da molti turisti durante l’anno. Sappiamo bene che può soddisfare qualsiasi esigenza. Abbiamo a disposizione per noi e per i visitatori stranieri spiagge, musei, grandi città, piccoli centri, montagne e tanto altro. La cucina italiana poi è una delle più apprezzate nel Mondo.

Un posto simile al nostro all’Estero si trova a poca distanza. L’Albania, infatti, offre mare, escursioni, siti archeologici e molto altro a un costo molto conveniente.

Si può visitare piacevolmente l’Albania da maggio ad ottobre. Per un soggiorno al mare meglio prenotare in anticipo per i mesi da luglio a settembre. Tutto l’anno si possono trovare delle interessanti offerte. Ad esempio dal primo al 5 giugno alcuni siti di viaggio proporrebbero un pacchetto volo e hotel inclusi anche a meno di 300 euro.

Vacanza low cost vicino l’Italia tra mare, borghi e tanto altro

Cosa potremmo visitare nel Paese delle aquile? Oltre a località balneari come Saranda e Jali ci sono tanti borghi interessanti. Uno è Berat, Patrimonio UNESCO dalle origini antichissime e molto particolare. Berat si divide in vari quartieri. A Kala vi è il castello mentre a Mangalem ci sono case sovrapposte dalla facciata bianca e con tante finestre. Gorica è molto suggestivo e vi è un famoso ponte. In questo borgo si trovano molte chiese.

Korçë è un’altra meta da considerare. Troveremo delle case pittoresche, musei d’arte medievale e orientale e un museo archeologico. Si può mangiare nei locali tipici e nei pressi ci sono tanti parchi e rilievi montuosi.

Gjirokastër o Argirocastro, nota come “città di pietra”, ospita uno dei castelli più belli dell’Albania. Al suo interno ospita è il Museo delle armi. Anche Argirocastro è Patrimonio UNESCO. Tra le sue attrazioni ricordiamo la moschea e vari siti archeologici.

Come raggiungerla e cosa mangiare

Un altro posto affascinante si trova vicino Scutari. Si tratta dell’Occhio di Shegan, una grande sorgente di origine carsica che dall’alto ricorda proprio un occhio.

Il modo più comodo ed economico per arrivare in Albania è prendere il traghetto da alcuni porti italiani. Ricordiamo quelli di Ancona, Bari e Brindisi. I punti di arrivo saranno Durazzo o Valona. In alternativa, si può raggiungere la capitale Tirana con l’aereo partendo da varie città italiane.

Tra le prelibatezze albanesi da gustare ci sono i sarma, involtini di cavolo con carne. Troveremo anche i fergese con peperoni, ricotta e altri ingredienti. C’è la versione con carne e quella vegetariana. Da non perdere il byrek, pasta sfoglia ripiena. Per i dolci ricordiamo il trilece o tre latti, un dessert con latte, latte condensato e panna.

Per una vacanza low cost vicino l’Italia tra mare, borghi e buona cucina, quindi, consideriamo l’Albania.