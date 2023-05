Hai già prenotato le vacanze? Attenzione a questi 7 errori da evitare prima di salire in aereo

Attenzione a questi 7 errori da evitare prima di salire in aereo-proiezionidiborsa.it

Vacanza uguale valigia e volo aereo: ecco la mini guida per fare tutto al meglio e viaggiare comodi. Hai già prenotato le vacanze in aereo? Leggi con attenzione!

Passata la metà di maggio, se non hai ancora deciso dove andare in vacanza è d’obbligo cominciare a impegnarti un po’ di più nella ricerca.

Del resto, non puoi sempre affidarti alle offerte last minute, soprattutto se il numero di partecipanti al viaggio è alto e ci sono particolari esigenze.

Naturalmente, anche una volta prenotato il viaggio, il tuo compito non si è ancora esaurito: al momento opportuno, sarai tu a dover gestire i bagagli.

E quando si parla di viaggi e valigie, c’è una sola cosa che tormenta tutti: i controlli aeroportuali.

Ogni compagnia aerea ha delle sue regole rispetto a peso e dimensione dei bagagli e questo è uno dei motivi di lamentela più comuni.

In ogni caso, a dispetto di quanto tu possa pensare, la valigia non è il tuo unico eventuale problema quando si parla di voli.

Una volta tirato un sospiro di sollievo per aver passato il controllo valigia senza pagare sovrapprezzi vari ed eventuali, la strada è ancora in salita.

Hai già prenotato le vacanze? Attenzione a questi 7 errori che tutti fanno in aeroporto

L’ostacolo successivo è rappresentato dal metal detector: evita quindi di indossare cinture, gioielli e bigiotteria di metallo.

E se temi di perderli in valigia, ti basterà sistemarli nel bagaglio a mano.

Ma i bijoux non sono i soli accessori di cui preoccuparti.

Per il viaggio ricordati di indossare un paio di scarpe comode, tipo sneakers: no invece a tacchi, zeppe e infradito.

Anche se basse e leggere, le flip flop non sono per niente adatte alla partenza, soprattutto se sei in ritardo e devi correre verso l’imbarco.

È poi ovviamente fondamentale curare l’abbigliamento in previsione di un viaggio in aereo e la parola chiave è sempre comodità.

Partiamo dall’intimo: se vuoi evitare di lamentarti tutto il volo di spalle dolenti e busto costretto, scegli un reggiseno sportivo senza ferretti.

Allo stesso modo evita capi di abbigliamento troppo aderenti, che si tratti di camicie, pantaloni, gonne o giacche.

In aereo poi, si sa, c’è sempre molta aria condizionata quindi non farti ingannare dalle temperature calde della giornata.

No shorts o bermuda, meglio preferire un paio di jeans abbinati a felpa o maglioncino oppure una tuta da ginnastica.

Anche perché non devi difenderti solo dalle correnti d’aria.

In effetti, tra l’attesa pre-partenza e il viaggio vero e proprio ti troverai a contatto con un sacco di superfici come poltroncine, sedie e sedili.

Tuttavia, nel fare attenzione a coprirti adeguatamente, ricorda comunque di evitare gli indumenti troppo ingombranti: ostacolano i movimenti e poi non sai dove metterli.

Infine, un ultimo consiglio che forse potrebbe risultare banale ma in realtà quasi nessuno ci pensa: non esagerare con il profumo.

Del resto, quella che può essere una fragranza piacevole per te può infastidire gli altri e in aereo si condivide l’aria con molte persone.

Quindi, qualora volessi darti una rinfrescata prima di affrontare il viaggio, opta per un velo leggero di deodorante o sfrutta le salviettine usa e getta.