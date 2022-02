Chi vede qualche capello di troppo nel lavandino o sul cuscino dovrebbe iniziare a preoccuparsi. In genere questi sono i due segnali visibili di una possibile calvizie incipiente. Attenzione, non è detto che però il fenomeno sia irreversibile. In genere nel cambio delle stagioni, quindi in autunno o in primavera, è naturale una perdita di capelli. Il ricambio sul cuoio capelluto è fisiologico, infatti più o meno ognuno di noi perde tra i 50 e 100 capelli al giorno, una inezia. I capelli vecchi cadono e lasciano il posto a quelli nuovi ma noi non ce ne accorgiamo quando la perdita è così limitata.

Le preoccupazioni nascono o anzi, dovrebbero nascere, quando la perdita di capelli è maggiore. Per esempio quando si trova un numero esagerato di capelli sul cuscino al mattino appena svegli. Trovare delle ciocche nel lavandino o nel piatto doccia dopo aver lavato i capelli è un altro campanello d’allarme da non sottovalutare.

Per fortuna la tricologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per limitare questo problema. Di recente gli scienziati della North Carolina State University hanno scoperto una molecola che potrebbe aiutare la ricrescita dei capelli. Ma certamente un’attività di prevenzione può essere una chiave fondamentale per rallentare la caduta.

Perdere i capelli è naturale dopo la doccia ma la caduta deve preoccuparci se accompagnata da questo fenomeno

La perdita di capelli può avere due cause fondamentali, genetica o legata a una patologia. Può essere di natura ereditaria. Infatti la scienza ha scoperto che sono le madri che trasmettono la calvizie ai figli maschi.

Poi ci possono essere altre cause non genetiche che portano alla caduta dei capelli, magari legate ad un disturbo dell’organismo. Per esempio la carenza di zinco può portare a una caduta momentanea di capelli. Secondo i medici dell’Humanitas anche una disfunzione della tiroide, problemi psicologici, stress, alcuni farmaci, cattiva alimentazione, possono essere tutte cause di perdita di capelli.

Perdere i capelli è naturale e una persona dovrebbe preoccuparsi solamente quando cadono numerose ciocche ogni giorno e non 50-100 capelli. Quindi dopo la doccia può essere normale trovare molti capelli sparsi sul piatto. Se invece si notano numerose ciocche allora dovremmo preoccuparci. Una disfunzione dell’organismo potrebbe avere provocato quella caduta. La perdita di capelli a chiazze può essere il sintomo della alopecia areata. Il fenomeno in certi casi potrebbe essere anche più diffuso e riguardare tutto il cuoio capelluto. In questo caso saremmo in presenza di un telogen effluvium.

Chi nota una perdita di capelli deve seguire con attenzione questo fenomeno specialmente se prolungato nel tempo. Una diagnosi precoce potrebbe permettere una terapia che limita o ferma la caduta.

Approfondimento

È considerato velenosissimo per il nostro corpo eppure lo assorbiamo mangiando e bevendo senza saperlo