Tutti conoscono il detto famoso “marzo è pazzo”. Questo anche per il tempo che cerca di stabilizzarsi fra caldo e freddo. Il detto vale anche per quanto riguarda l’oroscopo. L’arrivo della primavera dovrebbe promettere bene e portare, speriamo, un po’ più di pace e rinascita.

Non a caso Marte e Venere si trovano insieme nei cieli. Il primo rappresenta la forza a volte distruttiva e Venere invece rappresenta le energie unitive, ovvero l’amore. Ogni segno subisce in questo periodo l’influenza di entrambi. A partire dal 6 marzo i due Pianeti sono entrati nel segno dell’Acquario. Ci sarà così fortuna e amore a marzo con Marte e Venere, che inviano forza e passione filtrate dall’arioso Acquario.

Venere e Marte in Acquario

Pur avendo in mano una brocca d’acqua, l’Acquario è un segno d’aria. Un segno votato ai grandi ideali, ricco di creatività, aperto al nuovo e costante esploratore del Mondo. Non ama i pacchetti prestabiliti e nemmeno una vita fatta di regole e prescrizioni. Ama soprattutto la novità e cerca di sentirsi libero. È un segno d’aria e gli piace volare.

Marte darà certamente più energia affinché questi ideali possano realizzarsi. Solo che la forza di Marte è un impulso forte e non tutti riescono a gestirla. Per fortuna in aiuto vi è la presenza di Venere, che mitiga l’irruenza del Pianeta rosso, cercando di portare un equilibrio.

I segni che ne approfitteranno maggiormente saranno Bilancia, Sagittario e Toro, oltre naturalmente all’Acquario.

Fortuna e amore a marzo con Marte e Venere in Acquario e cascate di soldi per questi segni zodiacali con Mercurio in Pesci

La Bilancia ha trascorso un periodo un po’ buio, in cui niente si muoveva. Ora avrà la possibilità di risvegliarsi con Venere e approfittare per sfoggiare il suo fascino, spinto anche dall’irruente Marte. Amore a gonfie vele.

Ariete e Acquario hanno vissuto dei momenti in sordina, aspettando forse l’occasione per trarre profitto dagli affari. Siamo giunti al momento opportuno, perché buone notizie arriveranno sul lavoro e sui soldi.

Anche il Toro si era quasi addormentato sotto il rigido schema del Capricorno. Ma le cose cambiano e ora è il momento di sognare. Non è un verbo che si addice molto a questo segno, ma tutto si prepara per una realizzazione promettente sul lavoro.

A partire dal 10 marzo

Le influenze eteree dell’Acquario prenderanno una svolta simpatica con l’entrata di Mercurio in Pesci, il 10 marzo. Qui si darà spazio, oltre che alle idee e alle novità, anche alla pura fantasia e alla creatività. Mercurio farà schizzare il cervello degli intuitivi, come Cancro e Scorpione, oltre ai Pesci. I segni d’acqua avranno tutte le carte in regola per combinare qualcosa di grande. Ci sarà una fortuna inaspettata e tanta voglia di realizzare concretamente grandi sogni. Una vincita in arrivo? Certamente marzo sarà un mese un po’ pazzo.

