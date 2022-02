L’anno 2022, secondo l’oroscopo, sarà soprattutto strano e sorprendente. La presenza di Marte in Gemelli potrebbe regalarci qualche sorpresa. Marte ha l’energia del Dio della Guerra, che si riversa nel segno leggero, indeciso e giocherellone dei Gemelli.

Intanto, la primavera si avvicina e anche le temperature pian piano cominciano a migliorare. Molti alberi hanno già le gemme sui rami e tutto preannuncia il cambio di stagione. Ad addolcire l’aria ci pensa Venere appoggiata da un Marte benevolo. Ma attenti all’incontro con Plutone, con cui è meglio non farsi trovare impreparati. Plutone è il pianeta che mette a nudo i fatti e tutto quello che si vuole nascondere. Quando lo si incontra meglio avere le idee chiare in testa. È lui il pianeta che ci prepara al cambio verso la primavera.

Segni sì e segni no

Siamo al terzo mese dell’anno e marzo sarà travolgente per lo Scorpione e questi segni dello zodiaco. Lo Scorpione sarà al primo posto, perché Marte e Plutone governano questo segno d’acqua. Segno fortunato e sensuale, ma che dà pane al pane e vino al vino. Non sarà allora difficile lasciare da parte le incertezze e fare dei progressi. In questo caso anche la sorte lo aiuterà a realizzare i suoi progetti. Venere, da parte sua, farà lo stesso per quanto riguarda l’amore.

Marzo, invece, sarà un mese un po’ ostico per Ariete, Sagittario e Leone. Segni che non sempre riescono a gestire l’energia plutoniana e per loro saranno giorni da valutare con prudenza.

Marzo sarà travolgente per lo Scorpione e questi fortunati segni protetti da Venere e Marte, ma Plutone non farà sconti a nessuno

Il segno dei Gemelli e quello dell’Acquario avranno un buon marzo in prospettiva. Sono due segni amici che troveranno un appoggio in Venere e Marte, che entrano proprio in Acquario. Mercurio che passa potrebbe portare delle belle notizie al segno dei Gemelli. Queste potrebbero riguardare il lavoro, soprattutto nel giorno 18. In questa data, due pianeti favolosi come Giove e Mercurio potranno fare un bel regalo.

Il Capricorno avrà un marzo interessante. La presenza di Venere nella prima settimana potrà regalare degli incontri inaspettati. Un colpo di frusta lo darà Giove, per destare dal torpore delle abitudini. Se si sarà pronti a cercare la novità, delle buone notizie certamente arriveranno. Mercurio dal canto suo sarà favorevole sul lavoro.

Il segno dell’Acquario riceverà grandi soddisfazioni a marzo. La presenza di Marte e Venere insieme, porterà della sana energia. Sarà l’occasione di vivere delle emozioni intense in amore, grazie anche alla sferzata di energia che viene da Marte.

Un mese decisamente interessante che prepara bene all’arrivo della primavera.

Approfondimento

Sembra incredibile ma il 2022 sarà un anno abbastanza strano e sorprendente secondo gli astri