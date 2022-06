Oggi come oggi senza connessione sul cellulare sembra impossibile vivere. D’altronde tutti stiamo perennemente col cellulare in mano a condividere file e a messaggiare con i nostri contatti.

Non sorprende, dunque, che gran parte della nostra vita passi attraverso le nostre app.

Per questo motivo talvolta potremmo voler rivedere like e commenti del passato su Instagram, ma ancor più le vecchie chat di WhatsApp. D’altronde non si muove una foglia senza che la nostra app di messaggistica istantanea ne sia a conoscenza.

Non c’è bisogno di sfogliare tutte le chat

Spesso ci troviamo a domandarci come cercare vecchi messaggi su WhatsApp e recuperare i vari allegati scambiati. Questo perché magari vogliamo rivedere un messaggio importante ed emozionante o qualcosa che non riusciamo a ricordare.

Tante volte, poi, vorremmo recuperare foto che ci hanno inviato e non abbiamo salvato, nonché documenti di lavoro.

Si potrebbero sfogliare interamente tutte le chat alla ricerca di ciò che ci preme trovare. Verrà però da sé capire quanto possa rivelarsi lungo ed estenuante.

Fortunatamente esistono soluzioni più rapide e mirate di cui spesso pochi si accorgono.

Come cercare vecchi messaggi su WhatsApp e recuperare velocemente foto, video e documenti nelle chat passate grazie a queste funzioni segrete

Sulla nostra app di WhatsApp esiste una barra per le ricerche. Per trovarla basterà scorrere verso il basso sulle chat e comparirà. A questo punto basterà inserire una parola del messaggio o del file che cerchiamo per trovarlo. Compariranno tutti i vari risultati pertinenti e basterà sfogliarli.

Se la parola di ricerca inserita dovesse riportare a tanti risultati converrà fare una ricerca più mirata e circoscritta.

Nel caso cercassimo un elemento digitale basterà cliccare sulla barra di ricerca e ci usciranno diverse opzioni. Precisamente potremo scegliere tra foto, gif, link, video, documenti e audio.

Selezioniamo quello di nostro interesse e riproviamo inserendo una parola che dovrebbe ricollegarsi all’oggetto che vogliamo.

Qualora ricordassimo precisamente chi ci ha inviato quel determinato file, la parola della ricerca potrà anche essere il nome del contatto. In questo modo limiteremo ulteriormente i risultati.

Un’altra strada potrebbe essere aprire la chat del contatto in questione e cliccare sul suo nome in alto.

Cliccheremo poi su media, link e documenti. Da lì potremo scegliere più nello specifico la tipologia dell’oggetto cercato. A questo punto avremo già fatto una cernita e sfogliare sarà abbastanza rapido. Quest’ultima soluzione potrebbe risultarci utile soprattutto per visualizzare in modo veloce le foto inviateci e per le quali non disponiamo di una parola di ricerca.

Dunque, se finora per recuperare vecchi messaggi abbiamo sfogliato chat intere, ora che conosciamo queste funzioni la nostra ricerca sarà più fruttuosa e facile.

