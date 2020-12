Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Combattere la menopausa, prevenire gli incidenti cardiovascolari e allungare la propria vita nel benessere. Ecco, abbiamo già svelato perché tutte le donne dovrebbero assumere succo di pomodoro ogni mattina, secondo una ricerca giapponese. Con i nostri Esperti di salute e benessere, vedremo infatti in questo articolo cosa hanno scoperto all’Università di Tokyo. Niente medicine, ma un alimento tipico della nostra dieta mediterranea.

Coinvolte 100 donne per tre mesi

I ricercatori della Tokyo Medical University hanno dedicato alle nostre compagne un interessante studio che ha coinvolto per tre mesi 100 donne giapponesi. Un esperimento semplicissimo, che prevedeva l’assunzione di un bicchiere di succo di pomodoro ogni mattina. I risultati, addirittura stupefacenti, hanno destato la tensione dei maggiori giornali e siti internazionali. Tra questi il “Nutrition Journal”, che ha dedicato un intero speciale al test.

Ecco gli incredibili risultati

Perché tutte le donne dovrebbero assumere succo di pomodoro ogni mattina è il responso che vediamo riassunto in questa tabella:

abbattimento degli stati ansiosi e della irascibilità;

riduzione della possibilità di malattie cardiovascolari;

effetti concreti sull’obesità;

prevenzione del diabete;

riduzione della metà di tutti i sintomi tipici della menopausa.

L’aumento della mortalità femminile

Lo studio e la sperimentazione non sono nati per caso, ma dalla cognizione che, negli ultimi 10 anni, i decessi femminili per malattie cardiovascolari sono aumentati del 30%. Ogni anno muoiono sulla terra oltre 17 milioni di abitanti, per infarti, ictus e ischemie. Di questi, 1 su 3 è una donna, spesso non particolarmente anziana. Il merito del successo del succo di pomodoro è riconducibile a 2 sostanze tipiche di questo alimento: il licopene e l’acido gamma-amminobutirrico. Entrambi hanno la capacità di migliorare lo stato di salute psico-fisico di chi assume succo di pomodoro con costanza. E, sempre in materia di salute, invitiamo alla lettura dell’approfondimento su di un olio benefico per la nostra pelle.

