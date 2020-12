Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Doppio massimo o rialzo del 60% per Prysmian?

Certo, se si guardasse solo alla qualità della società e delle sue competenze il titolo dovrebbe valere molto di più e non trovarsi sotto i suoi massimi storici. Prysmian, infatti, è uno dei leader mondiali nella corsa alla transizione energetica verso le fonti di energia rinnovabili. In quest’ottica i cavi da utilizzare per la trasmissione dell’energia rivestono un ruolo fondamentale. Costituiscono, infatti, uno degli elementi chiave per abbattere i costi e rendere le energie pulite e rinnovabili competitive.

La società, quindi, ha un luminoso futuro davanti a sé e potrebbe essere un ottimo investimento in ottica di lungo periodo.

Tuttavia a momento gli analisti sono molto prudenti sul titolo in quanto al momento non genera abbastanza profitti. Tutto questo si traduce in un giudizio medio Outperform, ma con un prezzo obiettivo in linea con le quotazioni attuali.

Per l’analisi grafica è in arrivo o un doppio massimo o rialzo del 60% per Prysmian

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 18 dicembre a quota 27,73 euro in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Sia nel medio che nel lungo termine la proiezione in corso è rialzista. Ci sono, però, degli importanti distinguo da fare.

Sul settimanale le quotazioni hanno già rotto al rialzo la resistenza in area 25,62 euro e adesso puntano alla massima estensione rialzista in area 32 euro. C’è spazio, quindi, per un rialzo de 15% circa prima di un salutare ritracciamento.

È sul mensile, però, che si intravedono le prospettive più interessanti. Come si vede dal grafico area 30 euro già in passato ha visto le quotazioni fermare la loro corsa. Per cui ci potrebbe essere il rischio di un doppio massimo che potrebbe affossare nuovamente il prezzo delle azioni Prysmian. La rottura di questo livello in chiusura mensile, invece, aprirebbe le porte a un rialzo fino al III obiettivo di prezzo in area 45 euro per un potenziale rialzo dai livelli attuali.

Monitorare con attenzione, quindi, quanto accadrà in chiusura mensile in area 30 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

