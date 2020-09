Perché ti cadono i capelli? Vediamo le cause!

Perché ti cadono i capelli? Scoprire la causa è il primo, indispensabile passo per trovare una soluzione.

Le cause possono essere tante e altrettante sono dunque le strategie per affrontare il problema.

Perché ti cadono i capelli? Le cause fisiologiche

La caduta fisiologica non deve allarmare. Perdere dai 30 ai 100 capelli al giorno è considerato normale, fa parte del naturale ricambio. Le quantità e i ritmi sono soggettivi, un capello può durare dai 2 ai 7 anni. Se vengono rimpiazzati da altri non noteremo alcun diradamento.

Chi ha moltissimi capelli ne ritroverà grandi quantità nella spazzola, pur conservando una folta chioma. A volte, invece, chi presenta diradamento o calvizie non perde un gran numero di capelli al giorno, solo che non vengono tutti sostituiti.

Le cause ormonali

I livelli ormonali incidono sulla caduta e sulla crescita dei capelli. Per le donne un aumento della caduta può coincidere con determinate fasi del ciclo mestruale, oppure con la menopausa, quando avviene un calo di estrogeni.

In presenza di squilibri ormonali può verificarsi una perdita eccesiva. Per questo è utile consultare il medico: se la causa è ormonale l’intervento dovrà essere mirato.

L’alimentazione scorretta

Un’alimentazione povera di nutrienti danneggia tutto l’organismo e spesso uno dei campanelli d’allarme è proprio lo stato dei capelli.

Perché ti cadono i capelli? In genere sono soprattutto anemie, carenze di amminoacidi, zinco o vitamina D, a ostacolare la fase anagen, cioè la fase di crescita. In questi casi serve una correzione della dieta, ma possono aiutare anche gli integratori alimentari.

Prima di assumerli, occorre fare esami del sangue per capire esattamente quali siano gli elementi mancanti. Il fai da te e i multivitaminici presi alla cieca rischiano di costituire solo uno spreco di soldi.

Lo stress, lo smog, l’eccesso di sebo

Sono tre cause diverse, ma che possono intersecarsi ed essere affrontate similmente.

Lo stress quotidiano debilita il fisico oltre che la mente, e può indebolire anche i capelli. Inoltre aumenta la produzione di cortisolo, che induce a sua volta un incremento della quantità di sebo.

Il sebo in eccesso può arrivare ad ostruire i follicoli e a scatenare infiammazioni. Lo smog a sua volta può determinare uno stato infiammatorio del cuoio capelluto.

La corretta idratazione, lo stile di vita sano, la detersione puntuale ma delicata, concorrono a risolvere questi problemi. In casi simili i trattamenti a base di ingredienti naturali possono funzionare, grazie alle loro azioni antiossidanti, lenitive e antinfiammatorie.

Perché ti cadono i capelli? Farmaci, patologie, fattori ereditari

Problemi di assorbimento, disfunzioni della tiroide ed altre patologie possono causare una perdita dei capelli.

Caduta e diradamento sono anche possibili effetti collaterali di farmaci e terapie. Non è solo il caso dei chemioterapici, ma anche di alcuni antivirali, antiacne, antidepressivi.

Potrebbe trattarsi di una fase passeggera, e non bisogna interrompere la terapia senza l’approvazione del medico curante.

Infine esistono fattori ereditari, che sono soprattutto legati all’alopecia androgenetica. Ad esserne colpiti sono in maggior numero gli uomini, ma succede anche le donne.

I rimedi che funzionano

Un effluvio fisiologico non necessita di cure particolari, mentre il defluvio, perdita progressiva e definitiva dei capelli, va trattato in modo mirato.

I rimedi che funzionano sono quelli giusti per la specifica origine dell’alopecia.

In alcuni casi è impossibile arrestare completamente il processo o ripristinare del tutto la crescita di capelli sani e forti. Però è possibile rallentare e minimizzare il diradamento, soprattutto se si comincia presto ad agire. Il medico specializzato saprà valutare la situazione e consigliare i farmaci e i dosaggi corretti.

Se la calvizie, parziale o totale, è irreversibile, si può valutare l’opzione del trapianto, l’uso di una parrucca o l’accettazione. Sono tutte scelte valide, ciascuna ha i sui pro e i suoi contro, ma vale la pena di esplorare la scelta migliore per se stessi senza paura del giudizio altrui.

Sebbene sia spesso un’esperienza spiacevole per chi la vive, può essere affrontata senza farne un dramma. È bene invece ricordarsi di continuare a prendersi cura della cute, con i detergenti adeguati e la protezione dai raggi solari.

Un piccolo rimedio bonus, che aiuta in molti casi, è il massaggio al cuoio capelluto. Oltre a favorire il nutrimento dei follicoli, si tratta di una pratica rilassante, a beneficio di ogni testa.