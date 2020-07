Capelli grassi: come trattarli?

Avere i capelli grassi è una condizione molto comune. È causata d un’iperproduzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee annesse a follicolo pilifero. Questo rende ovviamente il cuoio capelluto oleoso. Il sebo è una sostanza protettiva per l’epidermide e per i capelli, ma quando è prodotto in eccesso causa l’inestetismo dei capelli grassi.

L’attività delle ghiandole sebacee può essere influenzata da fattori interni ed esterni.

Le variazioni ormonali sono tra i maggiori responsabili. Per questo in alcune fasi della crescita, ad esempio l’adolescenza, si tende ad avere pelle e capelli più grassi. Anche le fasi del ciclo mestruale e lo stress possono influire sulla produzione di sebo. Possiamo essere geneticamente predisposti a questo squilibrio o può dipendere dal malfunzionamento di altri organi.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Un’alimentazione scorretta e troppo ricca di grassi può peggiorare questa alterazione cutanea.

Le cause esterne possono essere cattive abitudini nella cura dei capelli. Tra queste un’eccessiva stimolazione meccanica, acconciature strette o l’utilizzo di prodotti sbagliati.

La seborrea è associata alla caduta?

Dipende. La seborrea fisiologica è utile e protettiva. Inoltre soffrire occasionalmente di capelli grassi non è preoccupante e può essere un fatto transitorio.

Un’iperseborrea patologica potrebbe invece causare, soprattutto se non trattata correttamente, assottigliamento e caduta dei capelli.

Il sebo fuoriesce con conseguente untuosità accentuata delle radici e delle lunghezze, ma può anche accumularsi e soffocare il follicolo con conseguenze dannose sul bulbo.

Consultare un dermatologo esperto in tricologia è l’idea migliore per capire con cosa abbiamo a che fare e di conseguenza quali soluzioni adottare.

Capelli grassi: come trattarli? Ci sono alcune cose da fare e altre assolutamente da evitare.

La prima è lavare i capelli quando sono unti. Se serve, anche tutti i giorni. Ebbene sì, meglio un lavaggio in più che un accumulo di sebo e sporcizia. Perché spesso leggiamo che lavare troppo spesso peggiora la situazione? In realtà il problema è l’utilizzo di shampoo troppo aggressivi e schiumogeni, che sono da evitare. Esistono shampoo delicati che detergono per affinità. Anche i trattamenti con argilla aiutano perché assorbono il sebo senza aggredire la cute.

Per lo stesso motivo, meglio evitare di ricorrere allo shampoo secco per rimandare il lavaggio. Sebbene sia una soluzione che fa risparmiare tempo, tenere a lungo una coltre di sebo, batteri e polvere ostruirà i pori facendo soffrire i follicoli. Va bene usarlo solo per le emergenze e lavare poi i capelli appena possibile.

Non trascurare l’idratazione. Per l’equilibrio della cute è fondamentale idratare l’organismo dall’interno. Bere acqua e avere un’alimentazione ricca di frutta e verdura fresca non può che essere una buona idea. Sì all’idratazione anche per quanto riguarda i trattamenti esterni, anche per compensare i lavaggi frequenti. Un buon esempio è il gel d’aloe: indicato per la cute perché idrata e lenisce senza ungere.