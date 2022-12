Perché si formano orribili pelucchi nei maglioni o nei cappotti? Eliminali in modo semplice e veloce

Se i tuoi capi d’abbigliamento hanno fastidiosi pippiolini antiestetici, utilizza rimedi efficaci per eliminarli. Non è necessario comprare nessun accessorio. Ecco come devi fare.

I capi d’abbigliamento sono formati da fibre che possono avere una diversa lunghezza. Quelle più corte tendono a formare dei pallini nel momento in cui si aggrovigliano. Tecnicamente si chiamano pills e si presentano quando il tessuto viene sfregato o si forma un’abrasione. Molte persone utilizzano dei guanti in gomma che con lo sfregamento producono un effetto elettrostatico che attira i pallini.

Altro problema sono i pelucchi nel cappotto o nei giubbotti di stoffa pesante. Quando trovate dei pelucchi allora potete avere la certezza che la stoffa ha una qualità scadente. Lavaggi in lavatrice, frequenti utilizzi e agenti atmosferici potrebbero rovinare il tessuto poco resistente se di bassa qualità. La presenza dei pelucchi è antiestetica e vi farà sembrare trasandati, ma è molto indicativa. Scegliete negozi che vi facciano risparmiare senza far scadere la qualità in maniera esagerata.

Piegare gli indumenti al meglio

Se non sapete perché si formano orribili pelucchi sul vostro abbigliamento, le modalità con cui li lavate e li riponete nell’armadio potrebbero essere sbagliate. Se avete dei capi in lana lavateli con acqua fredda e utilizzate un detersivo biologico per capi delicati. Il sapone di Marsiglia va ancora meglio. Una volta asciutti, piegateli e riponeteli nell’armadio tenendoli lontani da altri capi simili contro cui potrebbero sfregare. Lo sfregamento di capi in lana contro altri tessuti ruvidi creerà pelucchi e pallini che ritroverete quando dovrete indossarli.

Se volete evitare questo inconveniente, potete piegare tutto l’abbigliamento al rovescio. Il tessuto in questo modo sarà protetto e non avrà gli effetti negativi dello sfregamento. È un ottimo metodo per tenere in ordine l’armadio e avere sempre la parte esterna degli indumenti poco usurata.

Perché si formano orribili pelucchi e come rimediare se siete in viaggio

Rulli e spazzole sono molto efficaci. Sono accessori utili che hanno costi irrisori e possono essere facilmente sistemati in valigia. Piegare gli abiti come facciamo in casa è difficile quando ci troviamo in viaggio. Se vi accorgete che maglioni o capotti hanno i pelucchi o i pallini, prendete dal vostro beauty-case il rasoio con cui vi fate la barba. Passatelo leggermente sopra il tessuto ruvido, basta sfiorarlo appena. I residui causati dallo sfregamento andranno via velocemente e in maniera immediata senza rovinare il capo.

In viaggio non sempre trovate il nastro adesivo, che è un altro metodo efficace, mentre le forbici richiedono troppo tempo e non vi faranno fare un lavoro accurato e pulito. Ma se avete del velcro utilizzatelo picchiettando leggermente. Efficacia e delicatezza in questo caso saranno garantiti. Solitamente troviamo questo materiale per le chiusure e il fissaggio in diversi capi che abbiamo in valigia. Per esempio le scarpe da tennis.