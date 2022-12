Capodanno low cost in Italia? Ecco perché devi visitare questa città d’arte scoppiettante

Per un Capodanno low cost in Italia visitiamo questa città d'arte-proiezionidiborsa.it

Con un po’ di attenzione si può passare un bel Capodanno all’insegna del risparmio. Anche in Italia ci sono mete che ci permettono di prestare un occhio al portafogli e di divertirci. Una di queste è una città famosa che con prezzi ragionevoli e tante proposte saprà soddisfarci sotto ogni aspetto. Ecco di quale si tratta.

Ogni anno si ripete sempre la solita domanda: cosa si fa a Capodanno? Intanto mille idee sorgono per la testa. Qualcuno offre soluzioni divertenti, ma non alla portata di tutte le tasche. Altri guardano più all’economicità, ma senza proporre nulla di veramente interessante. A risolvere il nostro dilemma ci pensa una meta che riuscirà a conciliare alla perfezione risparmio e divertimento. E se proprio non saremo ancora soddisfatti, potremo sempre passare il tempo visitando le sue bellezze culturali.

Per un Capodanno low cost in Italia il posto ideale è Brescia

Aspettare il nuovo anno potrebbe rivelarsi un’esperienza unica se la destinazione scelta fosse Brescia. La Leonessa d’Italia è un concentrato di storia e cultura, ma non solo. Per l’occasione le sue piazze si riempiono di fuochi d’artificio, eventi e concerti che sapranno intrattenere fino a tardi. Organizzando una piccola vacanza di più giorni, poi, potremmo gustarci al meglio anche i suoi tanti punti d’interesse. Il tutto per un prezzo medio che non dovrebbe essere per nulla proibitivo.

Ma quali sono le proposte in previsione della notte di San Silvestro? Gli eventi saranno quattro. A ospitarli sarà innanzitutto Piazza Loggia con il tradizionale spettacolo di fine anno. A festeggiare con la musica ci saranno Paolo Belli con la Big Band. Le note saranno protagoniste anche all’Auditorium San Barnaba, dove si prenderà la scena il Quartetto Euphoria Show. Presso il Teatro Sociale sarà lo spettacolo Oylem Goylem, con Modi Ovadia, a intrattenere il pubblico. Infine, sarà Piazza Tebaldo Brusato a fare da sfondo alla comicità di Leonardo Manera e gli Inadatti Band.

Cosa vedere in questa città

Brescia è dunque perfetta per un Capodanno low cost in Italia. Chi volesse fermarvisi per qualche giorno potrebbe trovare tante attrazioni con cui passare il tempo. Il Duomo Vecchio e Nuovo sono due di queste, l’una adiacente all’altra. Grandi esempi di architettura passata sono anche la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e quella di San Francesco. Dall’alto del colle dal quale sorge, invece, domina la città l’imponente castello. All’interno si può visitare il Museo del Risorgimento, che conserva testimonianze dall’età Napoleonica fino all’Ottocento, e quello delle Armi.

E se di cultura ne abbiamo abbastanza, possiamo esplorare le vie dello shopping per fare acquisti e bere un caffè. La più celebre è Corso Zanardelli, con tantissimi negozi e bar in cui ristorarsi godendosi la vista sul centro storico. Quando l’appetito si farà sentire, potremo fermarci al ristorante o in trattoria a gustare le prelibatezze locali. Fra le più note e ghiotte citiamo gli strozzapreti, i casoncelli, il pesce persico e la polenta taragna.