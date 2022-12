La caccia all’ultimo regalo è appena cominciata: consigli per fare felici tutti secondo l’oroscopo

Qualche consiglio per trovare il regalo perfetto per partner, amici o parenti in base al segno zodiacale e per tutti i tipi di budget.

È ufficialmente cominciata la settimana che porta al Natale, ma quasi certamente la maggior parte di noi è tutto tranne che rilassata. Il problema è che le vacanze non sono ancora cominciate e quindi bisogna incastrare regali, ricette e commissioni varie nella routine lavorativa. Tra i vari motivi di agitazione, appunto, c’è la corsa agli acquisti: la caccia all’ultimo regalo è appena cominciata.

Inoltre, mentre è facile dissimulare il poco entusiasmo per un dono poco gradito, è difficilissimo non essere gli autori di un regalo sbagliato. Ecco, dunque, una piccola guida per non fare errori, stilata basandosi sul segno zodiacale del destinatario. Il segno zodiacale, infatti, dice molto sulle nostre caratteristiche personali e potrebbe quindi aiutarci a scegliere in caso di forte indecisione.

Idee regalo per Ariete, Toro, Gemelli

Cominciamo con gli amici nati sotto il segno dell’Ariete, solitamente animati per natura da passione ed energia, come tutti i segni di Fuoco. Proprio per la loro indole attiva, l’ideale potrebbe essere puntare su qualcosa correlato ai viaggi o alle avventure. Zaini o kit da viaggio o, in alternativa, per una persona speciale, anche gioielli con la pietra simbolo del segno: il rubino.

Per quanto invece riguarda il Toro, potremmo dire che si distingue per essere un segno fortemente radicato alla Terra. Ecco perché potrebbero essere particolarmente graditi regali che durano nel tempo, come un oggetto di design per la casa o un pezzo da collezione. Ma anche una macchina fotografica per collezionare ricordi o un vecchio vinile sono ottimi spunti su cui ragionare.

Decisamente versatili e in continuo cambiamento sono invece i Gemelli, che sono alla costante ricerca di novità. C’è da dire però che spesso sono anche sbadati, quindi quale migliore regalo di una bella agenda per tenerli con i piedi per terra?

Cancro, Leone e Vergine

Diverso è poi il caso del Cancro, segno affettuoso per eccellenza. Ama le coccole, quindi un pacchetto regalo all’insegna del relax e della cura per corpo e anima è sicuramente un’ottima intuizione.

Passiamo all’indomito Leone, un segno grintoso, che sa quello che vuole. Meglio quindi non improvvisare, ma puntare su oggetti ben specifici, come gadget o gioielli personalizzati. Chi appartiene al segno della Vergine è invece sempre propenso a fare qualcosa di buono per gli altri: perché non regalare un grembiule da cucina?

Anche la Bilancia è un segno altruista, ma soprattutto è legato all’idea di equilibrio e raffinatezza: un oggetto di artigianato è l’ispirazione che stavamo cercando. L’animo passionale è invece la cifra stilistica dello Scorpione, per cui serve un regalo capace di colpirlo al cuore: un gioiello prezioso sarà la risposta? Creativi e pieni di interessi sono poi gli amici Sagittario: stupiamoli con lezioni di prova di sport particolari, come le arti marziali.

Un profumo dalla fragranza dolce è invece ciò che potrebbe mitigare la testardaggine del Capricorno. Per l’Acquario, socievole ed esuberante, il consiglio è di puntare su un gioco in scatola, altro simbolo delle feste in arrivo. Per i Pesci, invece, pochi dubbi: un libro che faccia scoprire una nuova passione o il kit per l’hobby preferito.