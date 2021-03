Spesso si dice che la scrittura è terapeutica. Il motivo è che porta, attraverso il suo incessante flusso indicato dalla penna che scrive, a liberare il pensiero e quindi alleggerire la mente. Ecco perché scrivere ogni giorno fa bene alla salute. Attraverso la stesura di un diario personale è possibile confidare, come se fosse un amico, le proprie paure, i propri pensieri e le proprie confusioni.

Oltre a queste ragioni, esistono altri motivi che spiegano perché scrivere ogni giorno fa bene alla salute. Se si prende il ritmo, scrivere ci obbliga a ritagliare del tempo per noi stessi, permette di affrontare le proprie emozioni negative sistematizzandole e cristallizzandole.

Inoltre, rilassa la mente e aiuta a ricordare ciò che per noi è importate. A sostenerlo ci sono anche delle ricerche scientifiche come quelle pubblicate sull’International Journal of Qualitative Methods. Altri studi confermano, invece, come scrivere un diario personale possa aiutare a ridurre lo stress e gestire meglio l’ansia.

La scrittura come aiuto alla memoria e stimolo introspettivo

Scrivere, aiuta anche a memorizzare poiché stimola a riflettere su ciò che è accaduto attraverso il linguaggio.

È molto importante usare la scrittura manuale oggi, purtroppo, sempre più sostituita dagli strumenti tecnologici. Il motivo è lo stretto legame che c’è tra mano e mente.

Infatti, scrivere manualmente, permette di stimolare una parte del nostro cervello affinando le nostre capacità cognitive. In particolare, questo consente di saper maneggiare concetti astratti e renderli oggetti reali che hanno un loro preciso posto e spiegazione nella scrittura stessa.

Concludendo, scrivere un diario porta a scoprire nuove dimensioni e aspetti caratteriali di noi stessi che prima non conoscevamo. Ci permette di ragionare sugli obiettivi prefissati, essere entusiasti per le piccole vittorie e analizzare meglio le sconfitte, un passo per volta.

Con la scrittura si evita la superficialità con cui osserviamo ciò che ci accade portandoci ad approfondire e svelare noi stessi in modo più introspettivo.