Con la Circolare n. 36 del 24 febbraio scorso l’INPS ha reso noto gli importi degli assegni familiari per l’anno 2021. Purtroppo non vi sono grosse novità e la motivazione è tutta da attribuire all’inflazione degli ultimi mesi, per larghi tratti negativa.

Entriamo quindi nel vivo del discorso. Dunque, questi gli importi in euro INPS per gli assegni familiari 2021.

Gli assegni interessati

L’oggetto della Circolare INPS prende in considerazione l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità. Si tratta di due misure da chiedere al proprio Comune di residenza ma che sono pagate dall’INPS.

Nel dettaglio, l’assegno familiare spetta ai nuclei familiari che soddisfano due requisiti:

a) il nucleo familiare deve essere composto da almeno tre figli minori;

b) la soglia dell’ISEE del nucleo familiare non deve superare gli 8.788,99 euro.

Per il diritto all’intera prestazione è chiesto un ISEE familiare che non superi l’importo pari alla differenza tra l’ISEE previsto per il diritto alla prestazione e i 6.902,17 euro.

Quindi, questi gli importi in euro INPS per gli assegni familiari 2021: l’assegno di maternità

Invece l’assegno di maternità viene concesso alle donne. Precisamente, la misura è legata alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento che non hanno altra tutela di maternità. Tale misura, come detto, va chiesta al proprio Comune di residenza entro 6 mesi dall’evento (ossia: nascita, affidamento o adozione).

L’assegno vale 1.731,95 euro ed è spalmato su 5 mensilità: quindi 346,39 euro al mese. Esso spetta per intero solo se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatorie. In caso contrario percepisce solo la differenza, ma a patto che l’ISEE del nucleo familiare (tre componenti) non superi la soglia dei 17.330,01 euro.

Pertanto, questi gli importi in euro INPS per gli assegni familiari 2021

Ora, nello specifico la Circolare INPS comunica sia gli importi che i limiti di reddito per l’anno 2021. Essi sono aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’indice ISTAT da applicarsi per l’anno 2021 alle due prestazioni è pari allo –0,3%. Tuttavia, l’art. 1, comma 287 della Legge 208/2015 afferma che la percentuale di rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali “non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, per il 2021 l’assegno mensile 2021 per il nucleo familiare è pari a 145,14 euro per 13 mensilità, in pratica 1.886,82 euro annui. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’ISEE resta pari a 8.788,99 euro.

Per gli assegni mensili di maternità del 2021 l’importo è pari a 348,12 euro per 5 mensilità, per un totale pari a 1.740,60 euro. Quanto al valore dell’ISEE, esso è pari invece a 17.416,66 euro.

In definitiva, dunque, questi gli importi in euro INPS per gli assegni familiari 2021.