Se siamo abituati a gettare nella spazzatura l’aglio coi germogli, stiamo sbagliando tutto. Secondo alcuni ricercatori americani, ecco perché scegliere di mangiare l’aglio in questo modo fa meglio alla salute. Si è occupato di questo tema uno dei siti americani di salute e alimentazione più conosciuti: il Journal of Agricultural and Food Chemistry. Risultato? L’aglio germogliato sarebbe ancora più benefico per la nostra salute. Vediamo perché e come nell’articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Ricordiamo i principali benefici dell’aglio

Da una vita l’uomo ha capito che l’aglio è benefico per:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

ridurre il colesterolo;

abbassare la pressione sanguigna;

proteggere il cuore;

prevenire le malattie tumorali;

aumentare le difese immunitarie.

Per trarre i maggiori benefici dall’aglio, sappiamo che dovremmo consumarlo crudo, con relativi e famosi problemi di alitosi. Allora, perché scegliere di mangiare l’aglio in questo modo fa meglio alla salute, secondo i ricercatori USA?

Aumenta l’attività antiossidante

Stando agli esperimenti, l’aglio germogliato sarebbe un antiossidante ancora più efficace, rispetto all’aglio fresco. Quindi, la sua azione difensiva nei confronti dei radicali liberi, causa dell’invecchiamento cellulare, ancora maggiore. Nello specifico, poi, gli studiosi hanno analizzato il beneficio dell’unione tra aglio germogliato e limone. Si tratta di una coppia di spazzini delle arterie tra i migliori in assoluto presenti in natura. A conferma di questa teoria, è stata testa la seguente bevanda, rivelatasi adatta a fare anche da antibiotico naturale.

Aglio e limone per la difesa dell’organismo

Per formare questa bevanda speciale, che, comunque dovremo concertare sempre col nostro medico, occorrono: una decina di spicchi di aglio, un paio di limoni biologici e 1,5 litri di acqua calda. Laviamo e tagliamo i limoni, ma senza privarli della scorza. Puliamo l’aglio e tagliamo gli spicchi, inserendoli nel mixer assieme ai limoni e a metà dell’acqua calda. Dopo aver frullato, mettiamo il contenuto in vasetti dotati di coperchio e riempiamo con l’acqua calda rimasta. Chiudiamo e lasciamo in frigo per 72 ore. Filtriamo quindi la bevanda e rimettiamola in frigo. È consigliabile assumerla prima dei pasti, per una funzione benefica perfetta per il nostro organismo.

Approfondimento

La scienza alimentare ha decretato la dieta antietà