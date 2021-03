La domanda sorge di solito in caso di eredità. Quanti giorni di proprietà fanno scattare l’IMU per l’erede che intende rivendere al più presto? Si tratta di un’imposta gravosa, con aliquote alte. Chi erediti un appartamento all’improvviso, magari nella medesima città, spesso pensa di venderlo al più presto. Tra le spese però da mettere in conto, e che incidono negativamente sul risultato netto dell’operazione, c’è anche l’IMU su questa seconda casa di cui l’erede si è trovato proprietario.

Su questo punto la normativa è molto chiara. L’art. 1, comma 761 della Legge 160 del 2019 stabilisce che la tassa scatti quando si è avuto il possesso dell’immobile per un numero di giorni pari alla metà di un mese. È oggettivamente difficile che, una volta ereditato un immobile, si riesca addirittura a venderlo in 15 giorni. Quindi occorrerà pagare l’IMU. Unica consolazione. L’IMU si paga per periodi pari ad un mese o multipli. Quindi se si riesce a vendere l’immobile ereditato nell’arco di 4 mesi la tassa dovrà essere pagata per soli 4 mesi.

Si è visto quanti giorni di proprietà fanno scattare l’IMU. È bene vedere anche vedere come effettuare il calcolo.

Come calcolare l’IMU effettivamente dovuta

È molto semplice. Si calcola l’importo dell’IMU su quell’immobile per un intero anno e poi si divide per 12. Ottenuta così la quota mensile basterà moltiplicarla per il periodo del maturato possesso. Se prima di riuscire a vendere sono passati 4 mesi si moltiplicherà la quota mensile per 4.

L’eventuale decadenza

Spesso le amministrazioni non sono rapide nel contestare il mancato versamento delle imposte. È possibile che il Comune sia decaduto dal diritto di pretendere il tributo. In particolare il termine è 5 anni dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento doveva avvenire. Tuttavia attendere passivamente il decorso dei 5 anni è rischioso. Infatti se il Comune si accorge dell’omesso versamento e notifica avviso di accertamento l’erede dovrà pagare l’IMU con aggiunta di sanzioni ed interessi.