Qualche settimana ancora e le temperature saliranno com’è giusto che sia in primavera. Negli ultimi anni abbiamo però assistito al passaggio diretto tra freddo e caldo. E, con l’arrivo di quest’ultimo, sale anche la temperatura corporea e appaiono le prime macchie di sudore. Ecco, come eliminare le chiazze di sudore con un bicchierino di questa bevanda, usando incredibilmente la vodka. Vediamo assieme ai nostri Esperti questo sistema, in grado di funzionare grazie al livello di alcol contenuto in questo liquore tipico russo.

Come utilizzare la vodka per eliminare le chiazze di sudore

Ecco i passaggi semplici per eliminare le chiazze di sudore con un bicchierino di questa bevanda. Prendiamo un contenitore dotato di spruzzino, riempiamolo di acqua tiepida e inseriamo un bicchierino abbondante di vodka liscia. Mescoliamo e spruzziamo il nostro composto proprio sulle macchie di sudore. Lasciamo riposare per circa 10 minuti e mettiamo poi il capo macchiato in lavatrice.

Prevenire le macchie di sudore prima di tutto

Le macchie di sudore, assieme a quelle di unto, sono tra le più difficili e ostinate in assoluto da eliminare. Per evitare la loro formazione, potremmo ricorrere ad alcuni suggerimenti preventivi:

se siamo abituati a usare i deodoranti, scegliamo decisamente quelli traspiranti e di qualità. In modo da non irritare la pelle e provocarne un aumento della sensibilità, anche al calore;

indossiamo una t-shirt di cotone, o un “vogatore”, in modo che il sudore non riesca ad arrivare alla camicia o alla polo;

se il sudore è legato anche a una condizione emotiva, possiamo acquistare dei dischetti assorbenti in puro cotone, in grado di assorbire il sudore ed evitare la classica chiazza antiestetica.

Un aiuto anche dagli alimenti

Posto che sudare fa bene per eliminare le tossine, anche a tavola possiamo trovare degli alleati per sudare meno. Ecco quali sono: frutta e verdure ricche di vitamina B, aglio e cipolla, broccoli e cavoli. Ma anche l’olio extravergine di oliva, latte e yogurt e alimenti ricchi di calcio.

